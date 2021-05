Vi lever i en 17. mai-tale

Stine Bentzen 17 år

For andre året på rad blir det en annerledes 17. mai-feiring. Foto: Christian Breidlid

Historien vår skal tross alt brukes i festtaler i mange år fremover.

Kjære alle sammen.

Det vi opplever nå, kommer til å oppsummeres i et avsnitt i mang en festtale som skal holdes i det ganske land. Kanskje plasseres den et sted mellom krigen, hvor heldige vi er som bor i Norge og hvor mye is vi bør stappe i oss i anledning Grunnlovens bursdag.

Det skal skrives om kampen mot et virus og alt det vonde det har tatt med seg. En kamp som ikke ble kjempet av menn på Eidsvoll, kvinner som demonstrerer for stemmerett eller «gutta på skauen».

Den kjempes på et sykehus i snakkende stund.

Den kjempes av Norges tøffeste. Av leger, sykepleiere, mikrobiologer og alle andre som hver dag jobber for at pandemien skal bli en dag kortere. Eller for at de som er blitt syke, skal ha det bedre. Jeg håper de får en linje i den neste festtalen.

En utstrakt hånd

Den kjempes i en hybel der en student sitter med hjemlengsel og tar på bunaden som minner henne om hjemstedet. I det hun tenker på alle champagnefrokostene som nytes i de tusen kohorter, mens hun ikke fant sin.

Den kampen kjempes lettere om hun får litt hjelp. Om noen sender en invitasjon på Zoom, inviterer til nasjonalsang fra balkongen eller banker på med en is og en utstrakt hånd.

Jeg håper både de som er ensomme, og de som bryter ned ensomheten, får en linje i den neste festtalen.

Den kjempes i det vi alle følger reglene. I det russebusser blir stående på parkeringsplassen, fester potensielt digitaliseres og forsamlinger holder god avstand.

Stine Bentzen (17). Foto: Privat

Fest med måte

I det vi legger planene for den helt store feiringen litt på hyllen til neste år, eller neste neste år om så må være. I det noen som er så heldige å få vaksine dagen derpå legger seg tidlig for å være sikker på å rekke det.

Jeg håper alle vi som levde gjennom pandemien, får i hvert fall én innskutt bisetning i den neste festtalen.

Og den kjempes i veldig mange andre situasjoner og liv også. At pandemien har krevd utrolig mye, er det ingen tvil om.

Så kjære alle sammen. Noen kommer fortjent til å bli nevnt mer enn andre, men vi blir alle tema i fremtidens klisjéfesttale. Så hold avstand, bruk håndsprit og fest med måte.

