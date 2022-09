Senterungdommen er blitt en parodi på seg selv

Nicolai Østeby Sentralstyremedlem, Unge Høyre

12 minutter siden

Når Senterpartiet har lovet studentene bedre råd, er en beskjed om at de må slutte å klage, det siste de trenger, skriver debattanten.

Det er ikke rart Senterpartiet gjør det dårlig på meningsmålinger når fattige studenter får beskjed om å flytte eller holde kjeft.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Dordi Lerum, sentralstyremedlem i Senterungdommen, skriver i Si ;D 3. september at de studentene som velger å bo i byer, ikke kan klage før de har vurdert å studere ute i distriktene. Ironisk nok bor hun i Oslo selv. Det begrunner hun ikke, og det skal hun heller ikke trenge.

Politikeres jobb er å legge til rette for at man skal kunne leve et godt liv uansett om man velger Oslo eller Sirdal. Det ser det byfiendtlige Senterpartiet ut til å ha glemt.

Det er nesten parodisk

Mange studenter står nå i en ekstra bekymringsfull situasjon: Strømprisene går opp, maten blir dyrere, boligprisene fortsetter å skyte i været, og leieprisene stiger raskere enn på lenge.

Når Senterpartiet har lovet studentene bedre råd, er en beskjed om at de må slutte å klage, det siste de trenger.

Da Høyre foreslo et ekstra frivillig lån for studenter så unge slipper å ta opp kredittgjeld for å betale husleien, ville ikke regjeringen engang diskutere det. I stedet ber ungdomspartiet studenter flytte ut av stedene de vil bo. Det er nesten parodisk.

Svaret kan ikke være å tvangsflytte folk

Jeg er enig med Lerum i at jobb ved siden av studiene har en egenverdi. Men studenter som makser studielånet og jobber hver dag, ender likevel opp med å betale regninger med Mastercard. Sånn kan vi ikke ha det.

Om regjeringen ønsker å ta grep for studentene, skal jeg gi Senterpartiet noen forslag:

Innfør et frivillig lån på inntil 40.000 kroner for studenter for å hindre at unge tar opp dyre kredittkortlån.

Fjern inntektsgrensen for studenter som jobber.

Øk frikortgrensen til 100.000 kroner slik at studenter kan beholde mer av pengene sine selv.

Om man vil bo i Oslo eller Sirdal, må vi klare å legge til rette for begge deler. Svaret kan ikke være å tvangsflytte folk ut av byene de vil bo i.

Av alle som trenger å høre det, skulle man ikke tro det var Senterpartiet.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

�� Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først.