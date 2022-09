Er fadderuken så festlig som alle skal ha det til?

Jeg tror jeg snakker for mange når jeg sier at fadderuken var utmattende, skummel og utfordrende.

«Du må glede deg til fadderuken», var ofte det første folk sa da jeg fortalte at jeg skulle begynne å studere etter sommerferien.

Forventningene økte, og jeg begynte fort å glede meg. Jeg var kun blitt fortalt positive ting av nære og bekjente.

Dessverre ble ikke forventningene innfridd. Jeg tror jeg snakker for mange når jeg sier at fadderuken var utmattende, skummel og utfordrende.

Etter kort tid gikk jeg rundt med en følelse av at alle hadde det så mye morsommere enn meg. Det virket som om alle kom godt overens og syntes det var fantastisk med fyll og fjas i en hel uke.

Det virket som om ingen noen gang ble lei, og at de gledet seg mer og mer for hver dag. Dette inntrykket er jeg nok ikke alene om å sitte igjen med.

Fadderuken er en ordning som er etablert gjennom mange år, og på den måten er den blitt påvirket av tidligere studenters ønsker og behov. Men til tross for at det er hyggelig å bli kjent med sine medstudenter, er ikke dette festmiljøet med mye alkohol noe som passer alle, og da særlig ikke over så lang tid.

Stort indirekte press

Det er ikke et direkte press for å være med ut hver dag, og man møter på mye forståelse hvis man forklarer at man drar hjem tidlig fordi man er sliten. Samtidig kjenner man på det indirekte presset for å gi et godt og morsomt inntrykk av seg selv.

Jeg kjente på det indirekte presset om å komme tidlig på vors, deretter være energisk og stå midt på dansegulv, for til slutt å ende opp på nach da utestedet stengte. Man ville ikke være «den kjipe» som dro tidlig hjem, og det er skummelt å fortelle mennesker man kun har kjent i et par dager, at man føler seg utmattet og ubekvem.

Det ambivalente forholdet til fadderuken er nok kjent for mange. Man vil så gjerne bli kjent med sine medstudenter, gi et godt inntrykk og delta. Det er tross alt mange morsomme aktiviteter. Men for mange føles det som at det ikke er rom for å være sliten og delta med et lavt energinivå.

Fremme alternativene

Så hva er det som kan forbedres? Hvilke tiltak må man gjøre for å skape en hyggeligere fadderuke for alle? Det er utfordrende å finne gode svar.

Mange universiteter er flinke til å ha alternative aktiviteter som ikke inkluderer alkohol og fest, men problemet er at de ikke blir fremmet nok. I noen faddergrupper er ikke disse aktiviteten et alternativ.

Så hvem sitter med ansvaret? Er det universitetet? Fadderne? Medstudentene?

Jeg mener alle. Universitetet sitter med det overordnede ansvaret, men både faddere og medstudenter bør passe på at alle er komfortable, og bidra til et miljø med lav terskel for å ta det rolig.

Øke bevisstheten

Å øke bevisstheten om at mange synes dette kan være en vanskelig uke, og samtidig forberede fremtidige studenter på at fadderuken ikke nødvendigvis er like fantastisk som forventet, tror jeg kan løse mye.

Jeg vil også presisere at det ikke er min egen faddergruppe jeg er kritisk til. Personlig sitter jeg igjen med mange gode minner etter fadderuken, og jeg må applaudere fadderne og mine medstudenter for en inkluderende uke med lite drikkepress. Det er selve ordningen som er etablert gjennom mange år, jeg er kritisk til.

Likevel oppfordrer jeg fremtidige studenter til å delta – om det så kun er noen få aktiviteter. Jeg håper i alle fall denne teksten vil bidra til at fadderuken for noen vil være mindre utmattende, skummel og utfordrende.

