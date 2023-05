Skolen skal være et trygt anker. Men innen kropp og helse har vi en lang vei å gå.

Å finne ut hvor mange kalorier vi finner i 12 gram, er lett. Å forutse hvor mye denne informasjonen preger en ungdom i tiden etterpå, er umulig, skriver Amelia Urå Løkken.

På bare én skoletime så jeg hvordan flere elevers fokus på kalorier endret seg fra ikke-eksisterende til hvisking og beregning.

09.05.2023 08:00

I dag er jeg på bedringens vei fra en alvorlig spiseforstyrrelse, og mitt største ønske er å bruke mine erfaringer til å hjelpe noen som trenger det.

Under pandemien ble antall jenter mellom 13 og 16 år med en spiseforstyrrelsesdiagnose tredoblet. Anoreksi er den dødeligste psykiske lidelsen i Norge, og for å redusere disse tallene er det avgjørende at man forstår sykdommen.

Å gi folk trygghet og kompetanse nok til å vite hvordan man skal forebygge, er kanskje det aller viktigste. Derfor vil jeg skrive om skolen, og hva skolen kan gjøre. Selv er det én time jeg husker spesielt godt.

Telle og forbrenne kalorier

Jeg visste temaet var kropp og helse, fordi læreren hadde informert meg på forhånd.

Men jeg ante ingenting om at vi skulle telle kalorier og deretter forbrenne dem. I grupper fikk vi utdelt en matvare hver, i form av sjokolade, pære, potetgull, gulrot og kokosmakron. Min gruppe fikk pære.

Oppgaven vår gikk ut på å regne ut hvor mange kalorier det befant seg i 12 gram vare, spise det og deretter finne ut hvor mange ganger vi måtte løpe opp og ned skoletrappen for å forbrenne hver kalori vi hadde spist.

Ettersom læreren visste om situasjonen min og tok hensyn til dette, valgte jeg å delta i timen, men å stå over denne oppgaven. Likevel så jeg hvordan klassens fokus på temaet kalorier og forbrenning endret seg fra ikke-eksisterende til hvisking, forbauselse og beregning av eget kaloriinntak.

Eksempel på noe større

Etter det som skjedde i timen vår, fortalte jeg klassen om min egen historie. Læreren vår var også til stede.

Det er vanskelig for lærere å legge til rette for timer om dette temaet og utføre dem eksemplarisk uten å trå feil en eneste gang. Dette vil jeg presisere at jeg har stor forståelse for.

Jeg velger å bruke oppgaven som et eksempel på noe større. Ungdommer tilbringer mye tid på skolen. Da er hvordan man snakker om mat og kropp, uhyre viktig. For meg er dette verdifullt skrive om.

Den siste tiden har jeg lest utallige artikler om lignende oppgaver som den klassen vår fikk, i den norske skolen. For eksempel har elever fortalt at de har fått i lekse å føre eget kaloriinntak, og eksamensoppgaver, godkjent av Utdanningsdirektoratet, har handlet om sjokolade, tredemølle og forbrenning.

Jeg vet det kan være lett for deg som leser dette, å tenke at ungdommer skal tåle slike oppgaver. Men da ønsker jeg å komme disse tankene i forkjøpet.

Bombardert med inntrykk

Å finne ut hvor mange kalorier vi finner i 12 gram pære, er lett. Å forutse hvor mye denne informasjonen preger en ungdom i tiden etterpå, er umulig.

I nærmiljøet vårt akkurat nå sitter det hundrevis av ungdommer som potensielt sliter eller vil slite med en spiseforstyrrelse. Blant annet på grunn av lange ventelister og sprengt kapasitet vil det kunne ta lang tid før de får den hjelpen de behøver og fortjener, ifølge en rapport fra Rådgiving om spiseforstyrrelser (2022). For eksempel var ventelisten på lavterskeltilbudet deres, som er det største i Norge, i fjor rekordhøyt.

Jeg mener noe av løsningen ligger i å forebygge sykdommen før den dukker opp. Det er her vi trenger skolen. Jeg mener lærere og de som snakker med unge om temaet, må bli enda mer bevisst på hvordan mat, kropp og selvbilde blir omtalt. Spesielt på hvordan vi påvirker hverandre, på godt og på vondt.

Ingen mat er farligere enn en spiseforstyrrelse

I dag blir ungdommer bombardert med inntrykk og press via sosiale medier. Her får vi tydelige idealer og retningslinjer om hva som er rett og galt – sunt og usunt – når det kommer til kropp. Likevel er disse idealene umulige å leve opp til, umulige å forholde seg til.

Det mest riktige å gjøre

Selv om skolesystemet mener de underviser det «riktige» i kontrast til det noen influensere formidler, så behøver ikke ungdommer i dag mer snakk om hvilken mat som er balansert og ubalansert, sunn eller usunn.

Det mest riktige skolen kan gjøre, er å øke toleransen for alle kropper, lære oss at alle kropper er og ser forskjellige ut, og at vi må stole på kroppen vår.

Jeg håper med alt jeg tror, og trodde at jeg forsto, at denne teksten vil være en øyeåpner for dere som leser.

Ingen mat er farligere enn en spiseforstyrrelse, og jeg håper jeg en dag slipper å være den som formidler dette.

Hvis selv ikke skolen kan formidle kunnskap om kropp og helse på en god måte, hva skal vi ungdommer da ha som pålitelige kilder til trygg kunnskap?

