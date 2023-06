Det er ikke fraværsgrensen som er problemet

Kristin Lode (bildet) er politisk nestleder i Stavanger Frp og fylkesstyremedlem i Rogaland Frp. Hun mener at fraværsgrensen lærer norske elever om ansvar.

Ved å godkjenne kjøreopplæring og få inn flere helsesykepleiere som kan utstede legeerklæring, er mye gjort.

06.06.2023 22:00

Selv om jeg var syk store deler av tredje klasse, gikk jeg ut med fullstendig vitnemål og kom inn på mitt drømmestudie: rettsvitenskap.

Del av livet

I NRKs Debatten i forrige uke argumenterte elev Emil Schjølberg mot fraværsgrensen. Han mener at «de som er psykisk syke og sliter med angst og depresjon, blir hardest rammet».

Jeg var en av dem som slet med helsen. Men jeg vil likevel ikke beskrive meg som «rammet» av fraværsgrensen på en negativ måte. Tvert i mot var fraværsgrensen med på å bidra til at jeg fikk gjenopprettet struktur i skolehverdagen etter jeg hadde vært syk.

Fraværsgrensen er ikke en «mistillit» til alle elever. Forventninger til prestasjon og deltagelse er en del av livet. Fraværsgrensen har derfor en todelt funksjon: Den kan føre til større oppmøte og bedre karakterer, men i tillegg lærer elever ansvar. Skolen er kanskje det første stedet i livet som stiller slike krav.

Fraværsgrensen i seg selv er derfor ikke problemet. Problemene ligger i ordningene rundt fraværsgrensen. Det ignorerer Arbeiderpartiet, som på sitt landsmøte vedtok å fjerne fraværsgrensen.

Sykefravær og kjøreopplæring

Jeg er for fraværsgrensen, men mener samtidig at ordningen må forbedres.

Sykefravær og legeerklæring er et eksempel. Den beste løsningen er at skolene får flere helsesykepleiere som kan utstede legeerklæring.

Kjøreopplæring er et annet problem. Opplæringssystemet anerkjenner ikke kjøreopplæringen som en viktig del av den øvrige skoleopplæringen. Løsningen her er enkel: All kjøreopplæring bør være godkjent fravær, og det bør være større muligheter for å ta trafikalt grunnkurs på skolen.

Helt nødvendig

Til alle videregående elever som føler at det blir stilt for høye krav: Fraværsgrensen lærer dere å praktisere ansvarlighet, selvdisiplin og strukturert læring allerede på videregående. Det er helt nødvendig for å lykkes på drømmestudiet ditt.

