Tejn Rolland Leder, Oslo Unge Venstre

31 minutter siden

Premisset om at kun monarkiske statsoverhoder kan være samlende figurer, stemmer overhodet ikke, mener debattanten. Her er kronprins Haakon og kong Harald fotografert på Slottsplassen i september.

En statsoverhode kan være samlende uten å være monark. Bare se på Volodymyr Zelenskyj.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Monarki som styreform er utdatert og udemokratisk. Vi må slutte å late som noe annet bare fordi kongefamilien er hyggelig.

I et leserinnlegg i Si ;D 25. september hevder to representanter fra Fremskrittspartiets Ungdom at dronning Elizabeths død «viser viktigheten av monarkiet». Hovedargumentet er visst at monarkiet fungerer samlende for nordmenn.

Premisset om at kun monarkiske statsoverhoder kan være samlende figurer, stemmer overhodet ikke.

Stoltenberg, Solberg og Zelenskyj

Mange vil nok huske Jens Stoltenbergs sterke ord etter tragedien som rammet Norge den 22. juli. Andre vil kanskje huske Erna Solbergs samlende evne under pandemien.

Det er også verdt å påpeke at et statsoverhode som for tiden har bred støtte blant sitt folk, Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, heller ikke er en monark. Det er ikke hvorvidt et statsoverhode er monark som avgjør om personen er samlende.

FpU trekker også frem et kjent talepunkt for monarkiforkjempere, nemlig at 7 av verdens 10 mest demokratiske land er monarkier. Her virker det som at FpU ikke helt har forstått årsakssammenheng. Det er nemlig lite som tyder på at kongehuset bidrar til at Norge gjør det bra på demokratikåringene.

Paradoksal aksept

Det som derimot er udemokratisk, er at makt går i arv. De fleste (kanskje spesielt FpU) ville ha protestert dersom Jonas Gahr Støres sønn skulle ha arvet statsministertittelen. Da er det paradoksalt at vi aksepterer at kongetittelen går i arv.

Jeg savner et godt prinsipielt argument for hvorfor Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg-familien er bedre egnet til å representere vårt land enn en folkevalgt.

Monarkiet er et grunnleggende udemokratisk styresett. Kongehuset er en levning fra da Norge var et diktatur styrt av eneveldige monarker. Det hører rett og slett ikke hjemme i dagens demokrati, og det burde FpU klare å erkjenne.

