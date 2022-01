Derfor ble jeg så utrolig skuffet da Wasim Zahid viste frem «magefettet»

Winnie Sofie Brækken Stein 20 år

Ta vare på oss unge og sårbare og ikke gi oss mer press enn vi allerede har, ber Winnie Sofie Brækken Stein (20) Wasim Zahid (bildet).

Å ta med seere på vektnedgang er fullstendig skivebom.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Kjære Wasim Zahid. Du er en respektert mann og lege. Ja, noen kaller deg faktisk folkeopplyser. Gjennom sosiale medier når du et enormt publikum, totalt på alle plattformer over 180.000 følgere.

Arbeidet ditt er viktig og ikke minst nyttig. Du er helseekspert, vaksineforkjemper og opptatt av at folk skal ta helsen sin seriøst. En fyr jeg og mange andre ser opp til.

Derfor ble jeg så utrolig skuffet da jeg så videoene dine «Prosjekt sunn kropp. Dette er ikke bra. HJELP MEG!» og «Prosjekt sunn kropp. Slik skal jeg få bort magefettet» – #magefett #slanking #wasimzahid.

Økning i spiseforstyrrelser

I videoen forteller du om hvordan du har latt kroppen «forfalle» i løpet av koronapandemien. «Det dere ser her, er et helt år med neglekt av kroppen sin.» Så stiller du deg i bar overkropp, og viser frem bukfettet ditt. Siden du, som jeg, liker fakta, skal jeg nå vise deg noe ganske oppsiktsvekkende.

I januar i fjor skrev NRK at flere unge har problemer med mat nå, enn før koronaen. Ved Haukeland universitetssykehus så dem i juni at det lå an til en fordobling av antall pasienter med spiseforstyrrelser, sammenlignet med i 2019.

Det kan være mange årsaker til dette, men kanskje er økt fokus på helse og sykdom, ødelagte rutiner og mindre sosial kontakt noen hovedgrunner.

Unødvendig press

Videoen til Zahid, og tittelen, gir inntrykk av at «sunn kropp» er lik «ikke magefett». Det stemmer kanskje i noen tilfeller, men som du også poengterer, ikke alle. Så hvorfor ville denne legen legge ut en sånn video? For å skremme de som har litt magefett?

Du sier at du om seks måneder skal vise alle følgerne dine at du har gått ned i vekt. Dette for å «legge press» på deg selv. Hvis prosjektet ditt kun handler om helse, hvorfor i all verden ser du behovet for å legge ut før- og etterbildene?

Du har noen gode poenger. Du fokuserer på sunne måter å gå ned i vekt, hvor fokuset er på helse, og ikke utseende. Dessverre presenterer du dette på en måte som er helt skivebom.

Fakta Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 Spiseforstyrrelsesforeningen (SPISFO): 22 94 00 10 ROS tilbyr råd og veiledning via chat, telefon, e-post og individuelle samtaler. Villa SULT har drop-in for overspisingslidelser. Vis mer

Kan være triggende

I løpet av videoen sier du at det vi ser er «et resultat av sjokolade og kjeks daglig». Jeg er ingen lege, men er sikker på at man kan spise litt kjeks og sjokolade hver dag uten å bli overvektig.

Denne setningen kan gi seerne et inntrykk av at de aldri må spise sjokolade igjen, for da blir man tykk. Er det et press du vil påføre andre? Du sier også: «Jeg kan la være å spise, så vil jeg etter hvert miste kroppsfett», etterfulgt av «men da vil jeg òg miste muskelmasse».

Skjønner du at ganske mange av dem som ser denne videoen, kun vil få med seg første halvdel av denne setningen? Du sier egentlig at «å slutte å spise er ingen god metode, men det funker». Og dét er triggende det.

Ikke gi oss mer press

Forstår du at dette kan være farlig eller triggende? Skjønner du at en respektert mann som deg, ikke kan legge ut sånt? Merkelappene du har som lege og folkeopplyser, spiller en viktig rolle.

Jeg hadde nok ikke brydd meg like mye om dette kom fra en hvilken som helst kjendis. Men du er tross alt lege, hele Norges helseekspert og forkjemper.

Kjære Wasim, ta vare på oss unge og sårbare. Ikke gi oss mer press enn vi allerede har. Det siste vi trenger, er å høre fra deg at vi ikke er bra nok.

