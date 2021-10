Når det sosiale batteriet dør ut

Anne (16)

Nå nettopp

Forstå at forskjellige mennesker har forskjellige behov, oppfordrer Anne (16).

Folk kan kanskje tro at jeg ikke bryr meg. Men jeg klarer rett og slett ikke å være rundt andre over lengre tid.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Når jeg har vært mye sammen med andre uansett hvem det er, merker jeg veldig at jeg ikke orker å holde på lengre samtaler. Mitt «sosiale batteri» er utladet.

Når det blir sånn, kan jeg av og til få hodepine og vondt i magen. Mens andre ganger blir jeg bare mer og mer irritert, og det kan virke som om at jeg er sint på dem rundt meg, eller er trist.

Det som egentlig skjer, er at jeg bare har brukt all energien jeg har. Og at jeg helst bare vil være alene å holde på med egne ting, som ikke har noe sosialt innhold i det hele tatt.

Prøver å holde ut

Folk kan kanskje bli irritert når jeg har disse periodene. Når de synes jeg veldig plutselig virker uinteressert. Og når jeg faller ut av samtaler, føler jeg at de kanskje tror at jeg ikke bryr meg om hva de har å si.

Det som egentlig foregår, er at jeg bare ikke klarer å følge med og egentlig bare vil være alene. Det mange ikke forstår, er at jeg selv ikke kan kontrollere det. Jeg klarer rett og slett ikke å være rundt andre folk over lengre tid.

Dette fører til at jeg av og til tenker at de rundt meg kommer til å slutte å invitere meg med på ting. Og det som skjer da, er at hjernen min overbeviser meg om at jeg bare må holde ut, bruke opp all energien min for å glede andre.

Selv om andre kanskje ikke opplever det sånn, er det sånn hjernen min virker når jeg har disse periodene.

Forskjellige

Det jeg prøver å få frem her, er at du burde være mer omtenksom. Forstå at forskjellige mennesker har forskjellige behov.

Noen trenger å ha mye sosial kontakt, mens andre trenger mer alenetid og ikke samme sosiale stimulering.

Det betyr ikke at du ikke skal invitere på aktiviteter som er mer sosiale. Det betyr bare at du må kunne være forståelsesfull for at forskjellige personer noen ganger har forskjellige behov – på forskjellige tidspunkter.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Les også Stor skrivekonkurranse for ungdom: Hva skulle du ønske du visste?

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!