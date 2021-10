Jeg er 80 år og har jobbet med «problemelever». De takker meg for én ting.

Roar B. Christensen (80) Pensjonist, Mandal

Innleggsforfatteren har jobbet ca. 25 år i ungdomsskolen, hvorav fem år i alternativ ungdomsskole for elever med store adferds- og skoleproblemer.

Jeg har aldri fått skryt for det de lærte i engelsk, samfunnsfag eller forming.

Hei Ayesha,

Ditt Si ;D-innlegg i Aftenposten er velskrevet og «to the point»: Det er viktig å få kurset flere lærere til å kunne håndtere elever som er annerledes.

Som bestefar til to 19-åringer vet jeg hvor krevende overgangen til studier er, og er dypt imponert over at du orker å engasjere deg utenfor medisinsk pensum.

Og holdningene dine blir gull verd i ditt fremtidige yrke.

«Problemelever»

Jeg har jobbet ca. 25 år i ungdomsskolen, hvorav fem år i alternativ ungdomsskole for elever med store adferds- og skoleproblemer.

Ayesha Akram (18) virker å forstå mer av denne problematikken enn de fleste undervisningsministre, skolepolitikere og skoleledere de siste 10 årene.

Gamle lærere på 80 har som oftest møtt en masse av sine tidligere elever på gaten og på klassefester. Jeg er så menn blitt invitert i 50-årsdagen til en av mine «problemelever». Men jeg har aldri fått skryt for det de lærte i engelsk, samfunnsfag eller forming.

Derimot har jeg fått klemmer, ros og rørte tårer for at jeg, som Akram påpeker viktigheten av, så eleven i disse viktige utviklingsårene. At jeg prøvde å forstå dem.

Fag eller forhold?

Grunnlaget for god læring henger på forholdet mellom lærer og elev, læreren som klasseleder og læreren som bindeledd mellom skole og hjem.

Dette lærte jeg minimalt om. Derfor spør jeg:

Hva lærer lærere i dag om dette? Hvorfor hører vi aldri om viktigheten av etterutdanning på dette feltet, men bare om påbygging i norske, engelsk og matte?

Jeg håper folk med mer påvirkningskraft enn meg ser tyngden i Akrams argumentasjon.

