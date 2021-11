Student (20) søker pendlerbolig

Selma Turiddatter (20) Student i Bergen

34 minutter siden

Jeg kan garantene for at jeg ikke kun har en avtale med mamma om at jeg «dekker faste utgifter» hjemme, skriver student Selma Turiddatter (20).

Her er min søknad!

Jeg har kommet til det punktet at jeg ikke skjønner hvorfor ikke jeg har rett på en pendlerbolig i Bergen. I motsetning til et overraskende mange stortingsrepresentanter oppfyller jeg faktisk kravene.

Om Universitetet i Bergen eller skattebetalerne dekker utgiftene, kan vi komme tilbake til.

500 kilometer

Mens mange stortingsrepresentanter har store problemer med å sjekke hvor langt unna Oslo de er folkeregistrert, er jeg faktisk folkeregistrert nesten 500 kilometer fra studiestedet mit. Jeg oppfyller derfor kravet om kjørelengde med god margin.

Jeg kan også garantene for at jeg ikke kun har en avtale med mamma om at jeg «dekker faste utgifter» hjemme, dersom jeg skulle nærme meg skattefritaket.

Ikke eier jeg noen andre leiligheter i Bergen (eller noen andre steder, for den saks skyld) som jeg leier ut. Ei heller har jeg råd til å komme meg inn på boligmarkedet.

Skulle bare mangle

Når en stortingsrepresentant kan eie hele fire leiligheter i Oslo, og samtidig få utdelt pendlerleilighet, synes jeg det bare skulle mangle at jeg også kan disponere en.

Som politikkstudent har jeg nok over gjennomsnittet stor respekt for politikere, og jeg er takknemlig for alt arbeidet de legger ned for oss «vanlige folk».

Men realiteten for meg, og veldig mange studenter med meg, er at langt over halvparten av studielånet hver måned går til husleie. Og det er uten internett og svindyr strøm.

Hyggelig og sosial

Studenter over hele Norge jobber ved siden av studiene for å få endene til å møtes og bor ofte i slitne og gamle leiligheter. Samtidig har folkevalgte bodd i pendlerleiligheter uten at de har oppfylt kravene. Om det er bevisst eller ubevisst, er irrelevant.

Tilliten er uansett brutt. På samme måte som det får konsekvenser for alle andre borgere når vi bryter lover og regler, er det på tide at det også blir konsekvenser for de folkevalgte.

Ellers er jeg en hyggelig og sosial jente, som er opptatt av å ha det rent rundt meg. I henhold til regelverket vil jeg selvfølgelig ikke fremleie leiligheten, og jeg lover å oppdatere universitet dersom boforholdet mitt endrer seg.

