Du må få sparke ball selv om du er fattig

Ayoub Bouzakraft (19) Medlem, skole- og fagpolitisk utvalg, Rød Ungdom

Nå nettopp

Fritidskortet er god integreringspolitikk, skriver Ayoub Bouzakraft (19), medlem av skole- og fagpolitisk utvalg i Rød Ungdom.

Regjeringen fratar de unges frihet til å velge aktiviteter som interesserer dem.

Jeg visste at jeg kom til å bli skuffet da statsbudsjettet skulle legges frem, men ikke at jeg skulle bli irritert.

I stedet for å gjøre ordningen med et nasjonalt fritidskort til alle barn nasjonal og permanent, velger den nye regjeringen å skrote den helt. Det er ikke verdig av en regjering som skulle sette «vanlige folk» først.

Sannheten er at kuttet rammer dem som har minst. Ordningen er fantastisk fordi den gir barn muligheten til å velge hva slags fritidsaktivitet de vil drive med. Dette vil regjeringen stoppe.

De vil heller erstatte fritidskortet med en pengepott der «offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd». Ved å gjøre det viser regjeringen at de ikke skjønner hvordan barn velger fritidsaktiviteter.

Fratar unges frihet

Barn hopper dessverre ikke på enhver organisert aktivitet bare fordi den er gratis. Med andre ord fratar man de unges frihet til å velge aktiviteter som interesserer dem.

I stedet blir de avhengig av at kommunen eller andre organisasjoner søker om å gjøre akkurat deres aktivitet gratis. Det er ikke en løsning som setter «vanlige folk» først.

Fritidskortet er ikke minst god integreringspolitikk. Det er mange barn med innvandrer- og minoritetsbakgrunn som ikke deltar i fritidsaktiviteter. Ofte på grunn av økonomi.

Aftenposten skriver i 2017 om hvordan barn på østkanten i Oslo oftere er politisk aktive enn barn på vestkanten. Det overrasker ikke når snittprisen for en 15-åring i idrett er på 10.000 kroner, mens en organisasjon kanskje ikke krever mer enn 50 kroner.

Miste tillit til samfunnet

Når vi forteller barn fra de er små at de ikke kan være en del av fellesskapet som den organiserte idretten er, kan de miste tilliten til samfunnet og falle fra. Det er ikke beskjeden jeg vil gi til unge etter lang tid med restriksjoner.

Allerede kan vi lese at idretten fortviler. Grorud Idrettslag sier at de ikke vil kaste ut noen, kun fordi de ikke kan gjøre opp for seg. Da må laget ta den regningen selv. Det vil gå utover tilbudet, og de med minst vil sitte igjen med enda mindre.

Styrke fritidskortordningen

I stedet for å skrote fritidskortordningen bør vi styrke den, utvide den og rulle den ut i hele Norge. Nå bør regjeringen lytte til idretten, kulturen og de unge.

Fritidskortet er et tydelig budskap til alle barn om at retten til fritid står sterkt, uansett hva du velger å gjøre. Det håper jeg regjeringen vil anerkjenne.

For uansett hva tallene i statsbudsjettet sier, har vi ikke råd til å svekke fellesskapet. Det er ikke gøy å være fattig, men man skal få lov til å sparke ball uansett.