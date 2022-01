Koronaen påvirker undervisningstilbudet. Derfor må eksamen avlyses.

Ronja Flaaten Steen 15 år

46 minutter siden

Det å føle på at alt pensum ikke er 100 prosent gjennomgått før eksamensperioden, er ordentlig stress, skriver Ronja Flaaten Steen (15).

Eksamen nærmer seg. Det gir meg en urolig følelse.

Jeg går det siste året på en ungdomsskole i Oslo. Vi er nå i den perioden hvor lærerne våre stadig vekk maser om at eksamen nærmer seg. Det kjenner jeg vekker en urolig følelse i meg.

Ikke godt nok forbredt

Kullet vårt har ikke hatt ett eneste år på ungdomsskolen som ikke har vært preget av hjemmeskole og et undervisningstilbud jeg ikke opplever er tilstrekkelig.

Hjemmeskole og «kohortskole» fører til undervisning som tar lenger tid, og mange kan oppleve det mindre tilrettelagt. Det å føle på at alt pensum ikke er 100 prosent gjennomgått før eksamensperioden, er ordentlig stress.

Føles urettferdig

Noen kan oppleve at hjemmeskole og digital undervisning fører til mindre læring. Det kan være vanskelig for oss elever å lære stoffet vi skal kunne alene, gjennom en skjerm.

Dette var grunnen til at de to kullene før oss fikk avlyst eksamen. Det føles kjempeurettferdig. Vi har gjennomført denne undervisningsmetoden i perioder gjennom hele ungdomsskolen, mens det kun gjaldt for dem i en til to år.

Jeg er klar over at vi er i en unntakstilstand der vi prøver å holde så mye som mulig «normalt», men dette er noe jeg synes burde være en del av unntakstilstanden.

Eksamen må avlyses.

