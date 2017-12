Kjære menn med skjegg, kvinner med badelyst, småbarnsforeldre og julegave-shoppere.

I den siste tiden har jeg vært ute etter gaver til vennene mine og tenkte at det kom til å gå mye i sminke, badeskum, dusjsåpe og andre lignende duppeditter.

Men etter at jeg innså og ble bevisst på hvor mange av disse produktene som inneholder plast og mikroplast, har jeg ombestemt meg.

Den harde sannheten

Jeg ser nye og gamle trender som går ut på å putte glitter på det meste. Det virker som om det er «jo mer, jo bedre» prinsippet når det kommer til glitter.

Glitter i skjegget, glitter i håret, glitter på hele kroppen. Klær, såper og leker er drysset i glitter. Tilsynelatende uten å ofre miljøet en eneste tanke.

Jeg tør å påstå at man ikke kan gå i en butikk uten å finne minst ett produkt som er så fullt av glitter at man må bruke livet som innsats for å bli kvitt det i ettertid.

Om vi fortsetter på denne måten er det, ifølge World Economic Forum, mer plast i havet enn det er fisk innen 2050.

Den harde sannheten er at glitter er små plastbiter, og når man skyller det av kroppen, så forsvinner det kanskje fra deg, men ikke fra jordens overflate. Det blir derimot liggende igjen i havet og ender til slutt opp i fisken og i maten vi spiser.

Vi gir allerede mer enn nok plast i julegave i form av leker, innpakning og andre unødvendige ting.

Bare en trend

Jeg vet at det kan være fristende, det ser bra ut, det er artig og fint, det lyser opp julen og Instagram profilen. Men det er en trend. En trend som fortsetter fordi vi skaper et marked for det. En trend som skader planeten vår.

Mange tenker kanskje at det ikke er så nøye om «bare jeg» bruker glitter i håret, eller badeskummet med glitter i. Det er lett å føle at én person ikke kan redde verden. Men til syvende og sist er det hver enkelts gode holdninger og valg som er med på å dra oss alle i riktig retning.

Som de aller fleste er jeg glad i glitter. Men jeg må ærlig innrømme at jeg er mer glad i jordkloden vår.

Så når vi nå skal kjøpe julegaver, pynte oss litt ekstra til julebord eller ta julebadet, la oss gi kloden en gave: Tenk miljø, ikke Instagram. Dropp glitteret.

