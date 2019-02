Har du nokon gong valt å ta ei forbikøyring når du har hatt ein moped framfor deg? Du er ikkje aleine, men forbikøyring kan potensielt føre til alvorlege ulykker.

Det er eit problem i trafikken at mopedane køyrer sakte. Mopedar har lov til å køyre i 45 km/t på flat veg, ein veldig låg fart samanlikna med andre køyretøy i 60- og 80-sona.

Det blir etter mi meining både tryggare for mopedisten og betre for trafikken om mopedar får halde ei høgare fart. Når køane veks, blir ofte bilførarane irriterte og køyrer forbi som om mopedane er usynlege. Eg køyrer sjølv moped og har opplevd dette fleire gonger.

Skal me la desse situasjonane oppstå eller skal me endre trafikklova?

Når mopedar berre kan køyre i 45 km/t, er det fleire som trimmar mopeden. Det er ulovleg, men grunnen til at nokre gjer det, er for at dei skal kunne køyre på hovudvegen utan å bli køyrd farleg forbi.

Mange ender opp med å bli forbikøyrt i same felt og føler dei må køyre utfor vegen for å gi plass. Mopedistane føler seg ikkje trygge på vegen.

Eg meiner at mopedar bør få køyre fortare, slik at førarane kan følgje trafikken utan problem.

Da slepp vi så mange potensielt farlege forbikøyringar. Da kan også mopedistane føle seg tryggare, og det blir mindre kø.

