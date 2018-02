Regjeringen har sittet en periode og har nylig fått en grønn utvidelse. Opposisjonen har ikke fått mangel på materiale å bite i.

Allikevel var fire år med skattekutt, Sylvi Listhaug og fraværsgrense ikke nok til å få overbevist befolkningen om at en ny kurs var nødvendig.

Kanskje ikke absolutt alt som produseres av den borgerlige regjeringen, er så verst likevel? «Jo!», virker det som er det entydige svaret fra venstresiden.

Det er selvsagt at opposisjonen må kritisere posisjonen. Det ligger på en måte i ordet. Og det finnes nok av saker å ta av.

Bjørnar Moxnes (R), Audun Lysbakken (SV) og Jonas Gahr Støre (Ap) sine taleskrivere ligger nok sjeldent søvnløse med skrivesperre.

Problemet oppstår når mengden mørke spådommer om fremtiden når et punkt hvor folk flest i Norge ikke kjenner seg igjen lenger.

Satsing på studenter

Uansett hvor mørk venstresiden maler himmelen, finnes det saker som Solberg-regjeringen har fått til, som Gud og hvermann kan sette pris på.

Som student setter jeg personlig veldig stor pris på den store satsingen på bygging av nye studentboliger og innføringen av 11 måneders studiestøtte.

Ut over det personlige er det kommet en del viktige endringer de siste fire årene som regjeringen fortjener skryt for, om ikke ubetinget skryt. Dette har ikke venstresiden vært god nok på.

Gjennom en vanskelig økonomisk periode med oljeprisfall og stort behov for omstilling, virker det som om Norge har kommet relativt greit ut av det.

Det er lett å gjøre narr av Segway og lakrispiper, men jeg tror ikke landet har fått varig mén av å tygge på istedenfor å røyke pipene sine.

Liberalisering har både negative og positive konsekvenser, men fjerning av mer eller mindre meningsløse forbud er kanskje ikke så dumt. I tillegg kan vi jo nå få spille poker med ekte penger.

Gi skryt

Jeg tror ikke at Erna Solberg våkner opp hver dag, tar på seg Robin Hood-hatten på vrangen og tenker ut hvordan hun skal stjele fra de fattige og gi til de rike. Jeg tror heller ikke venstresidens velgere sitter med den oppfatningen.

Erna Solberg er en statsleder med en pragmatisk tilnærming til problemer og et ønske om ansvarlig drift av landet. Hun har sine løsninger for å håndtere utfordringer, venstresiden har sine.

Venstresidens jobb er da å overbevise folket om at deres løsninger er de best egnede for landet og å stå som et tydelig alternativ til høyresiden.

Det som derimot ikke er venstresidens jobb, er en unyansert, reaktiv fremstilling av landets tilstand. Det er ikke venstresiden verdig.

Kritiser der kritikk kreves. Og gi skryt der skryt fortjenes.

