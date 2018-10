Jeg er en jente på 15 som har cøliaki.

Da jeg var ti år, fikk jeg diagnosen helt tilfeldig fordi jeg ble smittet av et magevirus på skolen. Jeg tok biopsi i USA der vi bodde den perioden og fikk påvist cøliaki.

Et halvt år senere fikk moren min også påvist diagnosen etter flere år med helseproblemer.

Vi er en familie på fire der to har cøliaki i tillegg til andre i slekten. Det at støtten skal kuttes, noe Regjeringen foreslår på det nye statsbudsjettet, gjør at vi må begrense oss enda mer enn det vi gjør nå.

Tørre kjeks

Noe av det jeg hater mest med å ha cøliaki som ungdom, er at jeg føler meg som en plage for de andre. For eksempel hvis jeg er på skolen og noen har bursdag, eller når vi markerer en spesiell anledning, da sitter alle og nyter kakestykker, mens jeg blir «stuck» med ingenting i hånden.

Privat

Om jeg er heldig, får jeg kanskje ta med noen tørre kjeks hjemmefra som egentlig ikke smaker godt. Men jeg vil føle meg som de andre, jeg vil føle meg inkludert.

Pizza som smaker papp

Et annet sted jeg føler meg ekskludert er på mange restauranter. Om vennene mine har lyst til å dele en pizza, kan jeg ikke det. Jeg må betale min egen lille pizza som ofte smaker papp, mens de andre deler en stor pizza hvor hver enkelt person ikke betaler så mye som meg. Det at støtten skal kuttes, gjør at mulighetene til oss med cøliaki blir mindre til å spise god mat i lag med andre. Vi får færre muligheter til å unne oss noe godt.

Ca. 2 prosent av Norges befolkning har cøliaki, det vil si ca. 40.000 mennesker. Og at folk mener det er greit å kutte i vår støtte, gjør meg irritert.

Jeg mener ikke å sutre, men glutenfri mat er faktisk vår medisin. Det finnes alltid løsninger om støtten kuttes, for eksempel at glutenfrie varer reduseres i pris, som da kan føre til at sosiale arrangementer inkluderer alternativer for oss.

