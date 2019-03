Arnfinn Storsveen / Natur og Ungdom

Torsdag streiket 4000 barn og unge for klimaet i Bergen. Neste uke ventes det over 10.000 streikende på over 40 steder i landet.

Regjeringen vil svare elevene med møter hvor de skal lytte til innspillene om hva de bør gjøre. Tror virkelig politikerne at det er flere møter vi krever?

Vi vil ikke ha enda et møte

Jeg tror ikke tusenvis av ungdommer streiker skolen for å bli tilbudt å delta på enda et møt hvor de voksne kan ta bilde med ungdommene og fortelle dem at det er fint at de engasjerer seg.

Ungdom møter nemlig allerede opp og gir sine innspill til politikerne. I vår var Natur og Ungdom på møter med alle stortingspartiene i forkant av stortingsmeldingen om klima. Vi sendte også innspill til statsbudsjettet.

Ungdomspolitikere på tvers av hele den politiske aksen står på barrikadene i voksenpartiene for å få gjennom bedre klimapolitikk. Ungdommer møter allerede politikere – og får beskjed om at det er godt vi er engasjerte.

Handlekraft mangler, ikke kunnskap

Kravene ungdommene stiller i klimastreiken, er konkrete og tydelige. Norske politikere har hatt klimamål i 30 år. De har ikke klart å nå ett eneste av dem, og de kommer ikke til å nå målet for 2020.

Det skyldes ikke kunnskapsløshet eller mangel på innspill fra ungdommer.

Politikerne har fått FNs klimapanels rapport som forteller dem hvordan det kanskje er mulig å begrense global oppvarming til 1,5 grader. Mange av dem har også fått fagfellevurdert forskning som viser at utfasing av norsk oljeproduksjon vil føre til utslippskutt globalt.

Politikerne har fått beskjed av Avinor, selskapet som har alt å tjene på en tredje rullebane på Gardermoen, at flyplassutvidelsen kan stride mot Stortingets egne klimamål. De vet at folk velger miljøvennlig dersom det er det billigste og beste alternativet.

Norske politikere sitter på kunnskap som kunne begrenset klimaendringene. De mangler dessverre handlekraft.

Invitasjonen lyder hult

Samme dag som barn og unge fylte Torgallmenningen i Bergen, blant annet bak parolen «Full stans i all oljeleting og start avvikling av oljeproduksjonen», foreslo regjeringen å åpne opp 90 nye blokker til oljenæringen. Da lyder det hult å bli invitert til enda et innspillsmøte.

Vi trenger ikke flere møter hvor vårt engasjement blir hyllet. Vi trenger å bli tatt på alvor.

Regjeringen må møte oss med noe bedre enn videre tilrettelegging for fossilindustrien og ikke-eksisterende reduksjon av klimagassutslipp. Inntil det skjer, blir vi nok stående utenfor rådhus over hele landet. Ses på streiken 22. mars!

