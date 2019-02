Forrige uke skrev nestleder i Rød Ungdom, Rameen Sheikh, at Norge bør ta i mot alle flyktningene fra Moria-leiren på Lesbos. Det er svært lite klokt.

Det er også skremmende at nestlederen i et ungdomsparti kan mene at Norge, som allerede er på bristepunktet av hva vi makter å integrere, skal ta imot ytterligere 10.000 flyktninger.

Tor Lindseth / Front Page

Setter kaffen i halsen

Norge er det landet i verden som tar imot flest kvoteflyktninger per innbygger, i tillegg til ordinære asylankomster. I Oslo er det store integreringsutfordringer, noe lederen av Minotenk, Linda Noor nylig sa seg enig med Frp i.

Og så foreslår RUs Sheikh et slikt uansvarlig høyt antall nye flyktninger? Jeg setter kaffen i halsen av mindre.

Mens det kan virke som Sheikh prøver å sanke innvandringsliberale poeng, er Fremskrittspartiet villige til å gjøre noe for å hjelpe mennesker på flukt. Det gjør man ved å hjelpe i nærområdene, noe denne regjeringen har bidratt kontinuerlig til siden 2013.

Trenger hjelp

Mange som oppholder seg i flyktningleirer, har det langt ifra bra. De opplever mangel på mat, lave temperaturer og umenneskelige leveforhold. For å hjelpe flest mulig på flukt må disse få tilgang på mat, drikke, tak over hodet, bedre sanitærforhold og skole til barna.

I praksis handler dette om politiske prioriteringer og hvordan skattebetalernes penger, som forøvrig ikke er uendelige mengder, skal forvaltes.

Å ta imot 10.000 flyktninger er uansvarlig, og hjelper en svært liten andel av den totale mengden mennesker som er på flukt.

Jeg er opptatt av at alle de som blir sittende igjen i flyktningleirer rundt om i verden skal få den nødvendige hjelpen de trenger.

Umennesklige forhold

Dette handler om menneskeliv. Jeg opplever at Sheikh bruker dem til å bedre sin egen samvittighet.

Frp kjemper hver eneste dag for en ansvarlig innvandringspolitikk.

Jeg tør ikke tenke på alle menneskene som hadde levd under umenneskelige forhold dersom vi skulle ta imot alle.

