Jeg har allerede opplevd mange ulike lærere, selv om jeg bare går i 8. klasse. En ting alle har til felles, er at de alle er strenge på do-gåing i timene.

Frisk luft eller gå på do?

Lærerne sier at vi må bruke friminuttet til å gå på do, men friminuttet er da vi skal få oss frisk luft. Spesielt når vi har så lite friminutt som vi har, skal vi måtte bruke fem av de minuttene til å gå på do?

Jeg ser hvorfor lærerne ikke lar oss gå på do så ofte. Hvis noe er kjedelig, er det lett å rekke opp hånden og si at jeg må på do for å drøye tiden.

Men hvis noen faktisk må veldig på do, er det vanskelig å holde seg. Vi er ikke voksne ennå, blæren har ikke utviklet seg helt og er derfor mye mindre.

Konsentrasjonen ødelegges

Klassen vår er enig med lærerne om å være strenge på do-gåing, men jeg synes at hvis det er krise, må vi få lov til å gå på do.

Vi kan legge fra oss mobilen på hyllen i klasserommet, sånn at vi ikke holder på med den på do.

Å tisse er en naturlig ting, og å holde seg gjør det vanskeligere å konstrere seg, og vi ender opp med ikke å kunne følge med i timen.

