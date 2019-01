Sist torsdag godkjente alle de fire partiene regjeringsplattformen. Dermed får Norge denne uken en ny regjering. Innvandringspolitikken i den nye plattformen er ikke god nok sett med KrF-øyne.

Enhver regjering blir bedre med KrF. Det gjelder også den nåværende. Det så vi tydelig i plattformen som inneholdt en rekke gode KrF-gjennomslag.

Vidar Ruud / NTB scanpix

På punkter som landbruk- og fiskeripolitikk, barnereform, likeverdsreform, bistand og tro- og livssynspolitikk har partiet fått en rekke gode gjennomslag. Selv jeg som var og fremdeles er skeptisk til et regjeringssamarbeid med Frp, synes jeg dette er bra. Men det er likevel en del områder hvor vi ikke har fått nok, og personlig er jeg aller mest skuffet over innvandringspolitikken.

Altfor restriktivt

En av de tingene som skuffer meg, er retorikken og ordene som brukes. Allerede i innledningen til hele plattformen står det: «Vi vil føre en bærekraftig innvandringspolitikk, som må være restriktiv, rettssikker og ansvarlig». Ordet «human» bruker regjeringen om sin ruspolitikk, men ikke en eneste gang knyttet til innvandringspolitikken. Det er synd at det ikke er der fokuset ligger, også i innvandrings- og integreringspolitikken.

Fakta: Internrevisjonen ung Hver uke rullerer fem unge politikere på å kritisere sin egen voksenfløy. Simen Bondevik er leder i Akershus KrFU.

Selv om retorikk er viktig, og spesielt rundt et tema som dette, er det ikke det som skuffer meg aller mest på innvandringsfeltet. Den faktiske politikken er altfor restriktiv, og det er litt av en kamel å svelge for partiet mitt.

Spesielt ser vi dette i antall kvoteflyktninger: 3000 er altfor lite. Ingen økning. KrF fikk ikke endret noe.

Det eneste som har skjedd, er at Frp har fått gjennomslag for at man kan nedjustere antall kvoteflyktninger dersom det kommer en stor asylstrøm – en uforpliktende, restriktiv og streng innvandringspolitikk, med andre ord.

Lovte velgerne endring

Før stortingsvalget i 2017 satt jeg i en rekke debatter og sto på masse stands som representant for KrF og KrFU. Jeg lovte velgerne gang på gang at en stemme på KrF var en stemme for en mer human asyl- og innvandringspolitikk.

Og jeg var sikker på at dersom vi gikk inn i regjering, ville vi sikre akkurat dette. Nå har vi gått inn i regjeringen, og innvandringspolitikken er på mange måter blitt enda mer restriktiv enn det den var i Jeløya-plattformen. Det synes jeg er vanskelig.

Nestekjærlighet er en av våre tre grunnverdier, og en human og rettferdig innvandringspolitikk er nestekjærlighet i praksis. Derfor er jeg skuffet over at vår regjeringsinntreden ikke førte til en mer liberal og raus asyl- og innvandringspolitikk, men derimot en liten innstramming.

Les også:

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.