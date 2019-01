Medietilsynets «Barn og medier-undersøkelsen» fra 2018 viser at 96 prosent av alle gutter mellom 9 og 18 år spiller dataspill.

Dette viser det vi alle har tenkt i lang tid, nemlig at de aller fleste gutter gamer. Det er derfor rart at gaming ofte bare blir sett på som en tidstyv, en aktivitet som ikke er noe annet enn bortkastet tid, når det betyr så mye for så mange.

Jeg følte meg ensom

Da jeg var yngre, kjente jeg ingen andre i nærheten av der jeg bodde som var opptatt av dataspill. Jeg følte meg ensom og var veldig mye alene på fritiden. Det eneste fellesskapet jeg hadde var på nett. På skolen følte jeg meg som en sosial outcast.

Eli Kvisvik

Jeg opplevde ikke det samme fellesskapet som de andre på de ulike aktivitetene jeg prøvde ut. Det var først da jeg kom meg til Spillhuset (en møteplass for datainteressert ungdom) i 2016, at jeg følte meg som en del av et større fellesskap. Aldri før hadde jeg klart å se meg selv passe inn i en gruppe, men endelig var det naturlig å være avslappet rundt mange mennesker.

Jeg klarte endelig å være meg selv fullt ut uten å være bekymret for å bli dømt, og det var bedre enn jeg noen gang trodde det kunne være.

Fellesskap er så viktig for oss mennesker. Det å føle at man passer inn, og at man er del av noe større, gir oss mening. Mange kan se på seg selv som et individ, men alle har godt av å ha noen man kan føle seg hjemme med.

Man trenger ikke være best

Det er lett å ha det gøy med dataspill. Man trenger ikke være best for å synes det er gøy.

I dataspillverdenen er det et mangfold av ulike typer spill. Noen bygger ting i Minecraft, noen konkurrerer i Overwatch og noen lever seg inn i historier i Wolf Among Us. Det er noe for alle.

Samtidig representerer dataspill et viktig fellesskap for ungdom som ikke finner det på andre arenaer. Selv har jeg opplevd mer skuffelse av skolevenner, enn av venner fra spillverdenen.

Jeg har aldri blitt lurt av noen internettvenner jeg har møtt i virkeligheten, mens jeg har blitt ledd av og hånet av mange jeg ble kjent med på skolen.

Det kan være fordi det på internett er mye lettere å finne de som er genuint interessert i deg som person. Man velger å bli kjent med de som har like interesser og lik humor som deg. På skolen er det mer tilfeldig om du finner noen likesinnende.

Fellesskap, kommunikasjon og planlegging

I dataspill kan man lære om samarbeid akkurat som man gjør på fotballbanen. Fotball som aktivitet handler ikke bare om å lære å sparke en ball. Man lærer om alle de andre tingene rundt, som fellesskap, kommunikasjon, planlegging osv.

Slik er det også med dataspill. Man lærer ting i dataspill som man kan ta med seg over i den virkelige verden.

Foreldre kan lære mye om sin ungdom gjennom spillet de spiller, og hvordan de gjør det.

NRK-reportasjen om Mats "Ibelin" Steen er et godt eksempel på dette. Faren hans forteller at det var først etter Mats' død foreldrene forsto hvor viktig gamingen hadde vært for ham.

Ungdommen din kan gjøre alt fra å være en snill karakter som helbreder lagkameratene sine, til å være en stor karakter som beskytter de andre.

Gaming ER betydningsfullt

Gaming er blitt til en viktig del av unge gutters hverdag nå til dags. Men det blir ikke alltid møtt med aksept. Man kommer ikke langt med krangling og kalde skuldre, men med genuin respekt og interesse for det barnet ditt gjør.

Fotballspillerne har fellesskap, bandyspillere har fellesskap, sjakkspillere har fellesskap. Hvorfor kan ikke dataspillere også få et fellesskap?

Det er ikke nødvendig å elske dataspill selv. Det holder i massevis å legge til rette og sørge for at dataspill-erfaringen barnet har, er positiv.

Å gå langt på ski er ikke min greie. Min greie er å spille spill med venner, snakke om memes og ha det gøy med folk på nett.

Gaming og alt rundt har gitt livet mitt mening og er en stor grunn til at jeg kan gjøre det jeg elsker i dag. Effekten dataspill har på menneskers liv, bør ikke bli skjøvet bort.

