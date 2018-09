Jeg heter Nikolai, og jeg er dyslektiker. Hele livet mitt har jeg slitt med å lese og skrive.

Allerede i førsteklasse skjønte jeg at jeg ikke klarte det samme som klassekameratene mine. Mens andre lærte seg å skrive lange setninger, klarte jeg så vidt å sette sammen bokstaver. Det ga bare ikke mening.

Jeg forsto ikke hvordan man skulle sette ordene sammen til en hel og meningsfull setning. Det skjønner jeg i grunn ikke helt ennå.

Snørr og tårer

Et av mine sterkeste minner fra barndommen er at jeg satt og gråt ved kjøkkenbordet da jeg skulle gjøre lekser.

Etter mye slit har jeg etter 12 år på skolebenken, etter hundrevis av treningstimer i både i norsk og engelsk, endelig fått litt bedre tak på ord og setninger.

Det har krevd både snørr og tårer, men langsiktig og hardt arbeid har gjort at jeg nå klarer å gjøre meg forstått på to språk. Det er jeg veldig glad for, og det er mange jeg kan takke for å ha hjulpet meg.

For to år siden begynte jeg på videregående, og dermed fikk jeg kravet om enda et nytt fremmedspråk i fanget.

Spansk er det vanskeligste jeg hadde møtt på siden jeg startet på skolen som femåring. Igjen fikk jeg den vonde, håpløse følelsen, og igjen satt jeg ved kjøkkenbordet med hodepine og tårer i øynene.

Men denne gangen hadde jeg ikke ti år på meg til sakte, men sikkert å tilegne meg det nye språket både muntlig og skriftlig.

Nå skulle jeg lære meg det nye språket spansk, samtidig som jeg utviklet evnen til akademisk skriving i både norsk og engelsk. For meg føltes det som et mareritt og helt umulig å klare.

Kjære stortingspolitikere

For mange av oss med dysleksi er kravet om nytt fremmedspråk på videregående det samme slutten på drømmene om å bli økonom eller advokat.

Er vi heldige, klarer vi å kare oss til en toer i det nye språkfaget, men likevel, karaktersnittet vårt dras dramatisk ned.

Derfor håper jeg så inderlig at politikerne som sitter med makten nå kan hjelpe alle oss som har dysleksi.

Hør på meg, hør på alle andre elever, foreldre og lærere, som i mange år har sagt at dyslektikere må få lov til å konsentrere seg om bare et fremmedspråk.

Stortinget har sagt at dyslektikere med særlig store utfordringer kan få fritak, men at dette ikke skal gjelde flesteparten.

Vær så snill, kjære stortingspolitikere, nå må dere endre på dette vedtaket og la fritaksregelen isteden gjelde alle oss med dysleksi.

Jeg heter Nikolai, og jeg er dyslektiker. Og om du lurte på det: Ja, jeg har fått noen til å lese korrektur på denne teksten. Og du skal være innmari glad for at den ikke er skrevet på spansk.

