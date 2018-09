Ensomheten er et hardt slag i magen

Jeg kan kjenne det langt inn i magen, i halsen og i hjertet. Det kan føles som når du har gjort noe galt, noe du vet du ikke burde gjort, men du gjorde det likevel og alt gikk dårlig.

Det kan føles som du er helt mislykket og at alt du noen gang kommer til å gjøre, blir mislykket. Eller så kan det føles som om du har fått et hardt slag i magen og kanskje en kniv i hjertet.

Det er sånn det føles når du tenker at du er ensom, at du ikke har noen venner likevel, at ingen egentlig bryr seg, at du er helt alene i verden og ikke betyr noen ting.

Bare et lite hei

Det er vondt å være ensom, det er vondt å stå midt i en mengde av folk og likevel føle seg ensom. Det er skikkelig vondt, men det er ikke vondt som et skrubbsår, en brukket arm eller kanskje som et gnagsår.

Det er vondt langt inn i kroppen, det er iskaldt samtidig som det brenner. Ensomheten gjør at alt føles så håpløst.

Noen ganger kan det føles som at det du gjør, ikke betyr noe og at det derfor ikke er noe poeng i å gjøre det. På disse dagene er det jeg ønsker meg aller mest, at noen skal spørre om jeg også vil bli med, si at jeg hadde en bra presentasjon, eller kanskje bare smile og si hei når de går forbi meg.

På en dag der du føler deg ensom og alene, betyr de små tingene så utrolig mye. De små, enkle tingene gjør hele dagen bedre.

Mennesker trenger mennesker

Det er lett å sammenligne seg selv med andre, lett å tenke at fordi hun fikk en sekser på matteprøven, kan ikke jeg være stolt av min treer. At fordi hun er så pen, må jo jeg være stygg.

Jeg håper virkelig at vi alle en dag vil innse at vi fortjener å være lykkelige. At noe av det aller fineste med å være et menneske er at vi er forskjellig fra alle andre. Vi trenger hverandre, jeg trenger at du bryr deg, og du trenger noen å snakke med når livet ditt ikke er en dans på roser.

Livet er ikke alltid bare lett, noen ganger er livet faktisk bare skikkelig dritt, og det er da vi trenger hverandre som mest.

Du trenger meg, og jeg trenger deg. Vi er bare to alminnelige mennesker, og mennesker trenger mennesker.