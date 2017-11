Kulden har satt inn, og den årlige spray tan-bomben har eksplodert over Oslos Vestkant-skoler.

Hundrevis av jenter med flekkete ansikter trasker stolte opp mot skolen. Det er jo med dette ansiktet de klarte å skaffe seg «hooket» med han kjekkeste i hele gjengen i helgen. Fordi det er jo det gutter vil ha:

Oljete hud, og et ansikt som ikke tilhører noen som helst hudfarge. Fargen er nærmere et gresskar, om du spør oss fra utsiden.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 22 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Snøhvit – fra eventyr til mareritt

Det var en gang en prinsesse som het Snøhvit, den peneste av alle prinsesser. Med kritthvit hud og kullsvart hår var det slik vi alle drømte om å se ut.

Dessverre har Snøhvit falt ut av dagens mote. Hun er jo kjempestygg så hvit som hun er. Selvfølgelig er det mye bedre å være oransje som solnedgangen i stedet for «hvit som snøen».

Det er ikke om å gjøre å se naturlig pen ut. Så lenge du gjemmer din egentlige hudfarge bak fire lag brunkrem og topper det hele med self-tan, er du «good to go».

Eventyret om Snøhvit som vi leste som seksåringer, er ikke lenger eventyr. Det er et mareritt alle vestkantberter frykter og våkner opp til hver morgen.

De sliter som bare det for å skjule de hvite nyansene som presser seg frem over hudoverflaten etter en god natts søvn. Hardt liv har de helt klart. Verre enn de «sultne barna i Afrika».

«Daddy cool» hjelper

Å være oransje på vinteren er ikke gratis, men verdt det er det absolutt. På Vita Exclusive kan du kjøpe selvbruning til bare 700 kroner. Et kupp, helt klart!

Og er det slik at du ikke ønsker å spraye huden din annenhver dag hjemme, kan du få en «full body spray» på Beths beauty til 600 kroner!

Dette må du gjøre minst én gang i uken for at det skal holde, men det har alle 15-åringer på Oslo Vest råd til, så det skal du fikse. Det er jo utseende som er viktigst, bare spør Victoria’s Secret.

Hvis ikke du har egenkapital til å bedre eget utseende, er det bare å slippe ut en tusenlapp eller mer fra «daddy cool». Han merker jo ikke forskjell. Tatt blir du i hvert fall ikke.

Oransje eller forsvinn

Det er ikke å legge skjul på at selvbruning, det selger som bare det. Takket være den beste oppfinnelsen på jorden, kan store deler av Oslos Vestkant endelig glede seg over å vise frem sin sanne hudfarge.

Det finnes ikke bare sorte og hvite mennesker. Oransje er også en hudfarge, og det er den vi alle MÅ ha denne høsten.

Med andre ord: «Orange Is The New White».

Kommer du hvit som Snøhvit inn på skolegården, er det bare å dra på seg finlandshetten og komme seg hjem!

ADIOS, gutter! Sayonara, fester! Oransje eller forsvinn. Ditt valg.

