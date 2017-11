Norge vil sende ham tilbake til Afghanistan. I morgen tigger han for livet, i Kabul.

I dag møtte jeg en lykkejeger.

Jeg møtte en lykkejeger fra Afghanistan.

Hva er han ute etter? Pengene mine? Nei.

Han var en ung gutt på 16 – 17 år.

Det var det han var blitt fortalt av moren før han dro på den lange reisen til Norge.

Da han ankom Norge, ble han fortalt at han var 19.

Han var blitt båret på en gullstol inn i Norge.

Det var egentlig en gummibåt som kunne romme 15 personer,

men som hadde med seg 60.

Lommeboken var tom.

Han forlot moren i Afghanistan med et håp om trygghet.

Faren var drept.

De tre søsknene hans på flukt i andre deler av Europa.

Han vet ikke hva som har skjedd med resten av familien hans.

Norge vil sende ham tilbake til Afghanistan.

Han er en lykkejeger.

En selvfølge å hjelpe

Han er en av 65 millioner mennesker. Disse menneskene flykter for å få en bedre hverdag hvor de kan leve i trygghet. For å slippe å være redde for sult, krig, bomber og trusler.

Vi i Norge er heldige som har det så godt, ofte helt uten å tenke over det. Tenk så takknemlige vi burde være som er trygge og får alle primærbehovene våre dekket.

Det er jo en selvfølge at vi skal kunne strekke ut en hånd til mennesker i nød.

Mennesker sitter plassert i et asylmottak. De er langt hjemmefra. Kanskje de er der helt alene. Likevel så er alt bedre enn å leve i frykt, å se nære og kjære miste livet på grunn av krig og elendighet. Mange av disse er unge mennesker, flere er bare barn som har risikert livet sitt for å komme i sikkerhet.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

18-årsdagen nærmer seg

Men tryggheten er kortvarig. Dagene telles ned til 18-årsdagen. Hver dag blir tyngre jo nærmere de er å fylle år.

Slik dagens politikk er, blir mange flyktninger sendt tilbake til hjemlandet når de regnes som myndige. Vi sender dem til flukt i eget land. Norge som i dag sitter på store goder. Norge som er så stolte over demokrati og menneskerettigheter.

Ord som barmhjertighet, medmenneskelighet, rettferdighet, aksept og trygghet er ord jeg har forbundet med landet jeg har vært så stolt av å leve i.

Slik jeg ser det nå, baseres asylpolitikken på helt motsatte ord, som kynisk, hjerteskjærende, brutal, umenneskelig, egoistisk!

Deler ikke vår lykke

En stor fremmedfrykt har bredt seg ut over landet. Mennesker flykter for å beholde livet, men vi antar at de er ute etter våre goder. Disse godene som vi er så opptatt av at vi heller velger å sende barn tilbake til krig.

Norge som var et varmt og godt land å bo i, er nå blitt et mye kaldere samfunn. Norge har bestemt seg for å verne om egne goder, så vi blir strengere – fordi vi ikke vil at andre skal dele av vår lykke.

I dag traff jeg en lykkejeger.

I morgen sitter han på gaten og tigger for livet,

i Kabul.

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Les også disse Si ;D-innleggene om tvangsreturer: