For en som heiet på et skifte i norsk politikk valgnatten 11. september, ble ikke resultatet av dette valget den retningen jeg mener Norge fortjente.

Der kommunevalget 2015 i stor grad var et klimavalg, står stortingsvalget 2017 igjen som valget der vi snakket om alt annet enn de sakene som faktisk betyr noe.

Minst av alt de sakene som spiller en rolle for oss ungdom.

Ga ingen svar

2017 har vært en valgkamp om meningsmålinger, norske verdier og flere meningsmålinger.

Ja, og Jonas Gahr Støre eller Sylvi Listhaug, som noen har ønsket å gjøre til en hovedsak dette valget. Det gir ingen svar på hva man egentlig burde stemme.

«Opptatt av hvor mange lærere det er i skolen? Sjekk ut denne meningsmålingen der et lite parti plutselig er over sperregrensen!»

«Lurer du på hvilket miljøparti som har den beste klimapolitikken? Disse politikerne mener brunost er en viktig norsk verdi!»

«Bekymret for om de neste generasjonene også kan få velferdstilbud og at vi bruker opp oljefondet? Les denne saken der Jonas Gahr Støre glemte å rette på slipset sitt!»

Velgerne hadde fortjent en valgkamp som faktisk handlet om de politiske løsningene. Det fikk de ikke i år, og det påvirket antageligvis også hva slags resultat vi fikk.

De unge velgerne stemte mer mot venstresiden enn tidligere, både i skolevalget og antageligvis også i det ordentlige valget.

Det har vært et viktig signal til alle politikere som er opptatt av hva slags samfunn dagens ungdom skal stå igjen med i fremtiden.

Større motivasjon

For en AUF-er som meg er det vanskelig å møte velger på velger som sier at de heier på et skifte, men som sier de vil stemme SV, Rødt eller MDG.

Ikke fordi det i utgangspunktet er en dum ting, men fordi det i stor grad har gått utover mitt parti, Arbeiderpartiet.

Kjipest av alt er det å vite at den politiske kraften vi er en del av, ikke nådde opp i år.

Jeg kommer fortsatt ikke til å gi meg i kampen for et samfunn der alle skal med, uavhengig hvor man kommer fra eller størrelsen på lommeboken.

Om noe så gir dette resultatet kun en enda større motivasjon for å kjempe videre – for at Oslo fortsetter med rødgrønt byråd i 2019 og for at Norge får den regjeringen de faktisk fortjener i 2021. For at vi ungdom får en regjering som prioriterer oss.

Det får vi dessverre ikke med årets valgresultat.