«Hvordan kan du leve med deg selv?» ropte MDG-politikere etter meg | Alex Stenhagen

Jeg har hørt mange stygge ting om meg, mitt parti og mine partifeller i min tid i politikken. Noe av det var til og med fortjent.

Disse kommentarene er noe man under valgkamp legger i bakhodet, mens man smiler og prøver å jobbe for de verdiene man tror på.

Men noen kommentarer kan man bare ikke la være med å huske.

Min opplevelse fra det denne valgkampen har ikke kommet fra aggressive Fremskrittspartivelgere eller rasende folk på gaten, men fra et parti jeg trodde var nærme mitt eget. Både i verdier og politikk.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Ville kanskje stemt på dem

«Hvordan kan du leve med deg selv?»

Dette fikk jeg høre mens jeg gikk for å dele ut flyveblad og brosjyrer til forbigående, og jeg bare stoppet opp. Jeg ble ikke sint, men bare trist og skuffet.

Etter fem dager klarte jeg endelig å riste av meg følelsen, men mens jeg var på vei hjemover fra å ha stått på stand, fikk jeg høre det igjen.

«Hvordan kan du leve med deg selv?»

Jeg bare gikk videre mens jeg prøvde å holde tårene inne.

Jeg ville ikke at de som behandler andre slik, skulle få noen glede av det.

Dette traff meg hardest nettopp fordi det var Miljøpartiet De Grønne som jeg hørte dette fra. Ikke Fremskrittspartiet, ikke Høyre og definitivt ikke Kristelig Folkeparti, men MDG.

Jeg trodde vi sto sammen i kampen for å sikre en fremtidig verden for alle generasjoner. Hvis jeg skulle byttet fra Arbeiderpartiet, ville jeg kanskje stemt på dem.

Men det er ikke slik MDG!

Ikke alle er sånn

Jeg vet at å tape saker om Lofoten, Vesterålen og Senja var sårt for oss alle, jeg vet dette kanskje bedre enn dere.

Jeg sto opp grytidlig for å stå utenfor Arbeiderpartiets landsmøte for å synge, rope og skrike mitt hjerte ut. Kun for at de skulle gå den riktige veien.

Den saken ble ikke vunnet av mine rop, men dere vinner ikke min støtte ved å anklage meg for å ha ropt for stille.

Denne typen tankegang og utsagn som jeg har opplevd flere ganger fra dere, kan vi ikke tillate oss

Arbeiderpartiet vedtok fortsatt noe av den mest fremtidsrettede og realistiske klimapolitikken dette landet har sett, som ikke bare redder vår planet, men også jobbene og livene til dem som befolker den.

Jeg sier selvfølgelig ikke at alle fra MDG er slik. Det er jo en grunn til at jeg ønsket, og fortsatt ønsker, dere som allierte i miljøkampen.

Men denne typen tankegang og utsagn som jeg har opplevd flere ganger fra dere, kan vi ikke tillate oss. Uansett parti. Vi er allierte, kamerater, men også først og fremst venner.

Husk dette når valget er over, hvis dere skal vise dere som det partiet dere burde være.

Vis at dere er et seriøst parti som er aksepterende, samarbeidende og positivt idealistisk blandet inn, og ikke aksepter slikt som jeg opplevde.