Hva slags aktivisme er det å vise fingeren til klimaministeren?

Henrik van der Hoeven Organisatorisk nestleder, AUF i Rogaland

Aldri før har vi hatt en regjering som satser så mye på grønne næringer som kutter utslipp og skaper jobber, skriver Henrik van der Hoeven.

Alle som er interessert i å løse klimakrisen, må være velkomne på markeringer.

Si ;D-innlegg

I innlegget «Derfor viste jeg finger’n til klimaministeren» skriver klimaaktivist Syver Kleve Kolstad (17) stolt om hvordan han viste fingeren da klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) talte til skolestreikerne 25. mars.

Han viser også til innslaget på Dagsrevyen samme dag. Der sier Kleve Koldstad til Barth Eide at han ikke er velkommen på skolestreiken – rett og slett fordi han står for andre verdier. Hva slags klimaaktivisme er det?

Krever mye

Barth Eide er klima- og miljøminister i Norges mest klimavennlige regjering, som skal kutte utslippene hele 55 prosent innen 2030. Dette trengs etter en blåblå-regjering som bare kuttet fire prosent i løpet av sine åtte år.

Aldri før har vi hatt en regjering som satser så mye på grønne næringer som kutter utslipp og skaper jobber.

Klimakampen krever mye av oss. Mest av alt krever den at vi står sammen om det felles målet, og at vi ikke polariserer debatten så hardt at noen ikke er velkomne til å gjøre en forskjell.

Må være velkommen

Alle som er interessert i å løse klimakrisen, må være velkomne på markeringer. Hvem skal ha rett til å definere hvem som er velkommen og ikke?

Så kjære Syver Kleve Kolstad: Inkluder alle i klimastreiken, rop høyt, gjør en forskjell, og skap en verden som setter klima foran alt annet.

Om du er skoleelev, klimaaktivist eller Norges mest ambisiøse klima- og miljøminister gjennom tidene, må du være velkommen til å gjøre en forskjell.

