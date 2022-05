Kjernekraft er den beste løsningen på klimakrisen

Audun Greve (18) Nestleder, Oslo FpU

Jonas Svennevig (17) Leder, Oslo Vest FpU

Hvorfor er ikke den norske regjeringen med på kjernekraftbølgen? spør debattantene. Bildet viser atomkraftverket Grohnde ved Emmerthal i nordvestlige Tyskland.

Det kan sikre en grønn og trygg fremtid.

Frankrike bestemte seg nylig for å bygge 14 nye kjernekraftverk i tiden fremover. Årsaken er at det gir grønn og stabil energi. Det trengs i en tid hvor vi ser strømmangel og skyhøye strømpriser over hele Europa, inkludert Norge.

Hvorfor er ikke den norske regjeringen med på kjernekraftbølgen?

Utslippsfritt

Man trenger bare å se på andre land i Europa for å se effektiviteten av atomkraftverk.

I 2018 produserte kjernekraftverket i Isar-2 11,5 TWh strøm. Det er omtrent det samme som hele 6100 vindturbiner i Danmark, som jo er avhengige av været.

Kjernekraft utkonkurrerer altså både på bærekraft og strømproduksjon. Derfor vil vi være helt avhengige av det for å løse klimaproblemene.

Verdiskaping og trygghet

En annen viktig årsak er at Norge har flere av verdens største thoriumreserver, som er et tryggere alternativ til uran. Norge trenger flere grønne og stabile inntektskilder fremover, siden oljen ikke varer evig. Å satse på kjernekraft og thoriumutvinning kan bidra til å skape arbeidsplasser og næring i hele landet.

Ordet atomkraft er lett å assosiere med Tsjernobyl og utrygghet. Men kullkraft dreper ukentlig flere enn kjernekraft noensinne har gjort.

Utviklingen innenfor kjernekraft er kommet så langt at all nyere statistikk og forskning konkluderer med at dette er den klart tryggeste formen for kraftproduksjon.

Verden trenger klimavennlige og stabile energikilder fremover. Likevel går regjeringen baklengs inn i fremtiden ved å si nei til kjernekraft. Fremskrittspartiet ønsker å sikre grønn strøm – ved å satse på kjernekraft i Norge.

