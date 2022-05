Fremskrittspartiets Ungdom svikter oss unge

Neste steg for å utvide velferdsstaten er å sikre alle unge tilgang til et godt kulturtilbud.

Jeg skal gi lederen i FpU rett i at et kulturkort for unge vil betales av folk gjennom skatteseddelen. Det mener jeg er rett og rimelig, skriver debattanten.

Julia Eikeland Sentralstyremedlem, AUF

24 minutter siden

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

«2022 blir et tøft år for mange. Hvorfor velger AUF å prioritere gratis kulturpass for unge?» spør Simen Velle, formann i Fremskrittspartiets Ungdom, i Si ;D.

Etter mange år med en Fremskrittsparti-Høyre-regjering som har prioritert dem med mest fra før, mener vi det er på tide med en satsing på kultur for unge.

Koronapandemien var tøff for mange, men spesielt for oss unge. Vi er mange som har følt ensomheten på kroppen og opplevd at det ikke har vært noen arenaer for å kunne sosialisere seg.

Gratis tilgang

Jeg skal gi lederen i FpU rett i at et kulturkort for unge vil betales av folk gjennom skatteseddelen. Det mener jeg er rett og rimelig.

Da Velles parti satt med makten, brukte de milliarder av kroner på skattekutt til Norges rikeste. Vi i AUF kommer alltid til å prioritere vanlige folk og oss unge foran høyresidens rikinger.

Neste steg for å utvide velferdsstaten er å sikre alle unge tilgang på et godt kulturtilbud. Det handler om å sørge for at unge ikke trenger å blakke seg for å dra på kino, eller at kontingentpengene til fotballen ikke skal ødelegge for idrettsgleden.

Derfor ønsker vi at alle under 18 på sikt skal få gratis tilgang på kultur og idrett, og at man skal innføre et nytt kulturkort for alle under 25, med sterkt rabatterte priser.

Handler om prioritering

Kultur er ikke det som genererer mest penger inn på statsbudsjettet. Men det har fortsatt en unik verdi. Det fyller livene våre med mening og innhold.

Vi husker alle den følelsen vi fikk da vi møtte vennene våre på kino, så et godt teaterstykke eller var på håndballkamp. Den skal alle ha mulighet til å oppleve. Ikke bare noen få.

Det er som Velle skriver selv: Politikk handler om å prioritere. For mens Frp og Høyre vil gi enorme skattegaver til Norges rikeste, skal vi prioritere oss unge.

13–21 år? Si ;D-redaksjonen er alltid interessert i å lese hva du mener! Send ditt debattinnlegg til sid@aftenposten.no. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken!