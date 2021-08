Alle kan ikke få bli lærere, selv om de har lyst

Sondre T. Hillestad (17) Styremedlem, Bergens Unge Høyre

I dag 20:00

Det er ingen menneskerett å undervise på barneskolen, skriver Sondre T. Hillestad (17).

På samme måte som at ikke alle får studere medisin, må vi stille krav til lærerutdanningen. Det er sånn vi får verdens beste lærere.

Sunniva Andresdottir Vik fra Rødt skriver i et Si ;D-innlegg at firerkravet i matte hindret henne i å studere til å bli lærer. Selv om det er skuffende for henne, er det helt riktig at vi stiller krav til lærerne vi utdanner i Norge.

Skolen er det aller viktigste verktøyet vi har for at alle unge har mulighet til å lykkes i livet, og for å utjevne sosiale forskjeller. Vi vet også at læreren er den viktigste enkeltpersonen i elevenes utdanning.

Da er det viktig at vi har verdens beste lærere. Derfor styrker Høyre lærerutdanningen slik at den nå er en femårig mastergrad, og vi stiller krav til karakterene man må ha for å komme inn.

Flere fullfører

Etter at vi innførte firerkravet i matematikk, fullfører flere studiet. Det gjør at vi får flere og bedre kvalifiserte lærere.

Vi har også gitt nesten 50.000 lærere mulighet til å etterutdanne seg. Nesten alle som har benyttet seg av tilbudet, mener at de er blitt en bedre lærer av det.

Ikke alle kan bli advokat, ingeniør eller lege, selv om de har veldig lyst til det. På samme måte kan vi heller ikke la alle bli lærere. Vi trenger de beste studentene til læreryrket, og da må vi stille krav til karakterene på lærerstudiet, slik man gjør med mange andre utdanninger.

Ingen menneskerett

Om man er som Sunniva Andresdottir Vik fra Rødt og føler man briljerer spesielt i fag som norsk eller samfunnsfag, kan man fortsatt ta mastergrad og bli lektor i videregående. Det er ingen menneskerett å undervise på barneskolen.

Dette er nok et eksempel på hvordan venstresiden vil bruke penger på alt annet enn det som faktisk er viktig for en god skole.

I stedet for å prioritere kunnskap og gode lærere vil de droppe karakterkravene for lærerutdanningen, ha gratis SFO og skolemat for alle, og de vil hverken ha lekser eller eksamen.

Gode lærere må være topp-prioriteten til politikerne. Og da er det helt rett å beholde karakterkravene til lærerutdanningen.

