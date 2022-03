Vesten har tålt så inderlig vel den urett som ikke rammet den selv

Ayesha Akram (20) Medisinstudent, UiO

Nå nettopp

FN anslår at mellom fire og syv millioner personer kan komme til å flykte fra Ukraina. På bildet krysser ukrainske flyktninger grensen mot Polen.

Må flyktninger være fra Europa for å få hjelpen de trenger?

Jeg sitter i en forelesning og får oppdateringer om hvilken katastrofe de sivile i Ukraina går gjennom. Hvert varsel skjærer i hjertet.

Bare i løpet av tiden jeg som student har sittet i et trygge auditorium, har flere tusen sivile evakuert til T-banestasjoner.

Mens du og jeg sliter med å forstå noen setninger, sliter flere tusen mennesker med å finne seg et trygt sted å være.

Katastrofale angrep

De siste dagene er situasjonen i Ukraina blitt verre og verre. Det gjør vondt å se at så mange barn, unge og eldre blir utsatt for katastrofale angrep. Allerede den første dagen ble 137 drept og over 300 såret.

Heldigvis står ulike instanser i Norge og Vesten klare til å hjelpe.

Allerede i løpet av denne uken har Norges regjering lovet to milliarder kroner i humanitær støtte og militært utstyr til Ukraina. I tillegg skal Norge trekke oljefondet ut av Russland. Samtidig har EU, Japan, Australia og USA inngått sanksjoner mot Russland, for å svekke landet.

Det er fantastisk at de sivile i Ukraina tilbys hjelp og får enorm støtte.

Men dette viser også hvor urettferdig verden er.

Er europeiske liv mer verdt?

For man kan spørre seg: Hvor har Europas vilje og initiativ vært mens det har pågått krig i blant annet Syria, Palestina og Afghanistan?

Invasjonen av Ukraina bør vise oss at alle menneskeliv er like mye verdt, skriver Ayesha Akram (20).

Bare fra Syria har 4,8 millioner mennesker flyktet. I Afghanistan kan hele 97 prosent av befolkningen havne under fattigdomsgrensen i år. Og i Palestina har 84 prosent behov for humanitær hjelp.

Sammenligner man sanksjonene mot Russland med for eksempel Israel-Palestina-konflikten, bør man spørre de vestlige landene hvorfor Israel ikke sanksjoneres like hardt.

Det virker som uansett hvor mange raketter som er blitt skutt ned, uansett hvor mange barn som har sultet, og uansett hvor mange sivile som er blitt drept, så våkner ikke vestlige styresmakter.

Selektiv solidaritet

Norge lover å ta imot 1000 flyktninger fra Ukraina på én dags varsel. Til sammenligning tok vi kun imot 50 personer fra flyktningleiren Moria, hvorav majoriteten er barneflyktninger fra Afghanistan og Syria.

Er europeiske barns liv mer verdt enn livet til disse barna?

Hvor ble det av målene i FNs artikkel 3, «Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet»? Skal de bare gjelde for Europa?

Vesten er selektiv med når og hvor mye den bidrar med bistand til sivile.

Først når det går ut over Europas økonomi, industri og ideologi, monner det virkelig. Dette gjenspeiler hvor selvsentrert og urettferdig verden er.

Vesten har sovet

Kanskje var avstanden for stor da vestlige styresmakter så Syria, Afghanistan og Palestina brenne i ruiner. Det var ikke fare for at deres egne land ville bli like ruinert og nedbrent, så hvorfor skulle de bry seg og bidra like mye?

Invasjonen av Ukraina bør minne oss om at ingen fortjener å bli rammet av krig, og at alle menneskeliv er like mye verdt.

«Du må ikke sove», skrev Arnulf Øverland i 1936. Ordene hans er like gyldige nå som da:

«Du må ikke tåle så inderlig vel

den urett som ikke rammer dig selv!

Jeg roper med siste pust av min stemme:

Du har ikke lov til å gå der og glemme!»

