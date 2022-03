Jeg har mensen. Hvorfor får ikke jeg kjøpe paracet?

Ingeborg Stray Juuhl (17) Unge Høyre

Nå nettopp

Jeg mener vi må gjøre det mulig for 16-åringer å kjøpe paracet i butikken, skriver Ingeborg Stray Juuhl (17) fra Unge Høyre.

Jeg får tak i smertestillende om jeg må. Men må vi gjøre det så tungvint?

Har du noen gang opplevd å få intens hodepine midt i skoledagen? Eller å få plutselige mensensmerter som er så ille at ikke du greier å fokusere? Det har nok de aller fleste kvinner.

Smerte er en del av hverdagen for mange elever. Det svekker konsentrasjonen og gjør det vanskeligere å fullføre skoledagen. Smertene man opplever, kan ha mange årsaker, men for de fleste har de samme løsning: Man tar paracet.

Mer tilgjengelighet

Problemet er at det ikke alltid er så lett å få tak i. Man blir da tvunget til å velge mellom å dra hjem og dermed få fravær, eller å sitte gjennom resten av skoledagen med smerter.

For å kunne kjøpe Paracet og andre smertestillende på matbutikk, kiosker eller bensinstasjoner må man være 18 år. Dersom man er 16, kan man kjøpe det på apotek, men ofte må man dra et godt stykke fra skolen for å finne et apotek. Det vil derfor være veldig tungvint eller nesten umulig å gjøre i løpet av skoledagen.

Jeg mener vi må gjøre det mulig for 16-åringer å kjøpe Paracet i butikken. Dette vil gjøre skolehverdagen lettere for mange elever. Alle videregående skoler har butikker, kiosker eller bensinstasjoner i nærområdet. Hvis man åpner for dette, vil man kunne løpe på butikken i friminuttet og skaffe paracet på et blunk.

Lettere hverdag

Ingen kan styre når eller hvor de er, når de får mensensmerter, og derfor har man ikke alltid med seg paracet. Å kunne kjøpe smertestillende på butikken vil derfor kunne hjelpe mange jenter.

Jeg skjønner godt skepsisen noen kan ha, med tanke på at smertestillende kan være vanedannende og helseskadelig i store mengder. Men vi får allerede tak i smertestillende på apotek hvis vi ønsker det. Å senke aldersgrensen for salg i butikk hadde derfor ikke medført noen risiko. Det hadde tvert imot gjort skolehverdagen litt lettere for oss elever.

Det er ingen gode grunner til at 16-åringer ikke skal kunne kjøpe paracet i butikken. Så hvorfor er aldersgrensen 18 år?

