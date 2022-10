Tiden for store nye oljeprosjekter bør være forbi

Magnus Rabben Wessmann 2. nestleder, Oslo Unge Venstre

12 minutter siden

Magnus Rabben Wessmann er 2. nestleder i Oslo Unge Venstre. Han har flere argumenter mot at Wisting-feltet skal bygges ut.

Det finnes ingen gode argumenter for at Wisting-feltet skal bygges ut.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her

Med dagens kurs er vi i full fart på vei mot 2,8 grader oppvarming arrow-outward-link . Dette er langt over de 1,5 gradene som anbefales i Parisavtalen. Samtidig utelukker ikke regjeringen utbygging av Wisting-feltet i sitt forslag til statsbudsjett for 2023, arrow-outward-link som i så fall vil bli Norges nordligste. Nå er det opp til SV å stanse Wisting i forhandlingene om statsbudsjettet.

Det finnes ingen gode argumenter for at Wisting-feltet skal bygges ut, men derimot veldig mange gode argumenter mot.

1. En klimabombe

For det første er feltet en klimabombe.

Hvis all oljen Wisting-feltet antas å inneholde, pumpes opp, vil dette føre til utslipp tilsvarende fire ganger arrow-outward-link Norges totale årlige klimagassutslipp. Rapport etter rapport bekrefter at vi må endre kurs for å unngå katastrofale klimaendringer, men regjeringen nekter å lytte. I tillegg vil mulige lekkasjer være katastrofalt for dyrelivet i Arktis.

Klimakrisen rammer verdens fattigste aller hardest, og å åpne for nye oljefelt er direkte usolidarisk.

2. Ikke lønnsomt

For det andre risikerer vi å pumpe masse penger inn i en næring som på lang sikt ikke vil være lønnsom.

Investeringskostnadene vil være på mellom 60 og 75 milliarder kroner arrow-outward-link , og etter planen vil oljefeltet produsere olje til 2058 arrow-outward-link , lenge etter at verden skal ha omstilt seg og blitt utslippsfri. Ressursene bør heller brukes på fornybar energi, noe som faktisk vil være en trygg og fremtidsrettet investering.

3. Vil ikke løse gassmangelen

For det tredje vil ikke Wisting-feltet bidra til å løse gassmangelen i Europa.

Feltet består hovedsakelig av olje og en svært liten andel gass arrow-outward-link . Det tryggeste vi kan gjøre for å løse energikrisen i Europa, er å produsere mer fornybar energi, noe som også vil gjøre oss mindre avhengig av russisk olje og gass. Den nåværende energikrisen bør være nok en grunn for å få fart på den grønne omstillinga, ikke bremse den.

Kampen mot Wisting-feltet er en av vår tids viktigste klimakamper. Venstre har tidligere reddet sårbare naturområder som Lofoten, Vesterålen og Senja fra oljeboring, nå må vi stå sammen om å redde Arktis.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken!