Norge som nasjon må være enda tydeligere i vår støtte til kvinner i Iran

Awaatef Abdullah Hassan Styremedlem, Agder Sosialistisk Ungdom

8 minutter siden

Norske myndigheter burde reagere enda tydeligere i denne saken, mener debattanten. På bildet: Kvinner i byen Qamishli, nordøst i Syria, setter fyr på hijaber under en demonstrasjon etter Mahsa Aminis dødsfall.

Ikke fordi vi kan, men fordi det er vår plikt.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Dødsfallet til kurdiske Mahsa Amini har de siste dagene vekket sterke reaksjoner. Hendelsen understreker viktigheten av internasjonal solidaritet.

Norge er et av verdens mest likestilte land, og norske myndigheter burde derfor reagere enda tydeligere i denne saken. I 2021 ble Iran stemt inn som medlem av Forente Nasjoners kvinnekommisjon. Kommisjonen er et årlig arrangement som samler verdens land, statsledere og sivilsamfunnet for å styrke kvinner og fremme likestilling.

I etterkant av avstemmingen var Utenriksdepartementet fast bestemt på at Norge skulle bruke anledningen «til å stille klare forventninger» og «til å holde Iran ansvarlige». Mahsa Aminis død og den brutale behandlingen av demonstranter i Iran gir oss mulighet til nettopp det: å holde Iran ansvarlige for den undertrykkende behandlingen av kvinner.

Fakta Mahsa Amini 16. september døde 22 år gamle Mahsa Amini i Irans hovedstad Teheran. Amini var på ferie i Teheran med broren sin da hun ble arrestert av det såkalte «moralpolitiet» fordi hun ikke hadde håret tilstrekkelig dekket til. Ifølge flere øyenvitner ble Amini banket opp av politiet under pågripelsen. Kort tid etter falt hun i koma og døde noen dager senere. Iransk politi nekter for at de er ansvarlige for dødsfallet. De hevder Amini døde av hjertesvikt. Aminis familie kaller dette en løgn. De sier Amini ikke hadde noen helseplager før hun ble pågrepet. Vis mer

Boikotte varer

Utenriksminister Anniken Huitfeldts (Ap) var i møte med Irans utenriksminister i New York 22. september, kort tid etter Aminis dødsfall. Der skal hun ha gjort det tydelig at Norge fordømmer grov og unødvendig voldsbruk.

Norge har også tett dialog med Iran for å prøve å påvirke dem til å respektere og implementere menneskerettighetene. Dette er gode initiativer, men i tillegg kan og burde Norge boikotte iranske varer og kutte all handel med landet.

Dette vil gi konsekvenser for iranske selskaper og vil bli problematisk for landet dersom flere land hiver seg på. På den måten kan vi vise at regimets handlinger får konsekvenser.

Vår plikt

Som et resultat av Aminis død har tusenvis av iranere over hele landet valgt å demonstrere mot moralpolitiet ved å rive av seg hijabene, klippe håret og brenne hijaber. Ifølge Aftenposten skal det i skrivende stund være minst 76 drepte i demonstrasjonene. Samtidig skal hundrevis av demonstranter være arrestert.

Norge er et av de landene som scorer høyest når det kommer til demokrati og ytringsfrihet. Valget om å kunne ha på det man vil, er en grunnleggende menneskerettighet. Norge som nasjon må vise enda tydeligere at vi står sammen med iranske kvinner som daglig opplever undertrykkelse. Ikke fordi vi kan, men fordi det er vår plikt.

