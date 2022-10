Få elever besøker helsesykepleier på skolen. Det er det en god grunn til.

Isaac Elstad Røssnes Leder, Press - Redd Barna Ungdom

Barn og unge er lei av lukkede dører, skriver Isaac Elstad Røssnes, leder i Press – Redd Barna Ungdom.

Har man en dårlig dag, er det ikke sikkert at man får hjelp.

Antallet barn og unge som melder om psykiske helseplager, øker arrow-outward-link . Derfor trenger vi en tjeneste som møter barn og unges behov, og som er tilgjengelig når og hvor de trenger det, uten behov for henvisning eller avtale med foreldre. Dette er det skolehelsetjenesten skal være.

Så hva er problemet? Ifølge Ungdata-undersøkelsen arrow-outward-link 2022 er det kun 32 prosent av barn og unge som har brukt skolehelsetjenesten i løpet av det siste året. Dette viser at tjenesten ikke fungerer som den skal.

Mangler helsesykepleiere

Et av flere problemer med tjenesten, er at vi mangler over 2000 helsesykepleiere for å møte dagens bemanningsnormtall arrow-outward-link . Det er ikke rart at så få unge har benyttet seg av tilbudet, når helsesykepleier bare er tilgjengelig på skolen omtrent 40 prosent av tiden.

Har man en dårlig dag, er det ikke sikkert at man får hjelp.

Og når helsesykepleier er tilbake på skolen, kan det være du må vente lenge. Vi hadde ikke akseptert et brannvesen med en måneds ventetid. Det brenner på skolen, og vi har ingen elever å miste.

Lei av lukkede dører

I regjeringens forslag til statsbudsjett blir det foreslått å øke arrow-outward-link midlene til lavterskeltilbud for barn og unges psykisk helse, blant annet gjennom skolehelsetjenesten. Dette er et skritt i riktig retning, men det er ikke nok med økte midler hvis det ikke brukes på de riktige løsningene.

Skolehelsetjenesten må møte elevenes behov. Helsesykepleier må være tilgjengelig 100 prosent av skoleuken. Barn og unge er lei av lukkede dører, ventelister og et tilbud som ikke fungerer.

