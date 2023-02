Hvert år får Gullbarbie-prisen stor oppmerksomhet. Men så blir det stille.

03.02.2023 19:30

Isaac Elstad Røssnes er leder i Press - Redd Barna Ungdom. Hvert år deler de ut en Gullbarbie til en reklame- og medieaktør «som er best på å få ungdom til å føle seg verst».

Hvis vi skal fortsette å ansvarliggjøre bransjen én bedrift om gangen, må vi holde på til evig tid.

Har du noen gang sett en reklame som gir tips til hvordan du kan gå ned i vekt eller få større muskler? I så fall er du ikke alene. Omtrent halvparten av barn og unge har fått opp lignende reklame på nett. Sånn skal det ikke være.

Vi ser tusenvis av kommersielle budskap i løpet av en dag, mesteparten på sosiale medier. Mange av disse forteller oss at vi ikke er gode nok som vi er, men at deres produkt er løsningen.

På nett er det lettere å skreddersy hvem som ser hvilke reklamer. Dette har ført til at stadig flere barn ser skadelig reklame i hverdagen. Dette kan påvirke kroppsbilde og psykisk helse. Likevel er det for få som tar ansvar.

Fakta Hva er Gullbarbie? – Årlig pris som går til en reklame- og medieaktør «som er best på å få ungdom til å føle seg verst». – Prisen deles ut av Press - Redd Barna Ungdom. De har delt ut prisen siden 2010. – Kriteriene for nominasjonen er at aktøren bruker utdaterte kjønnsroller, ensidige skjønnhetsidealer eller unødvendig seksualisering for å tjene penger på sitt produkt. – Hvert år nomineres kandidater til denne prisen før ungdommer i hele landet stemmer på sin favoritt. Vis mer

Hele poenget er borte

Hvert år deler vi i Press – Redd Barna Ungdom ut en Gullbarbie, prisen som gis til den reklame- og medieaktøren som er «best til å få ungdom til å føle seg verst». Denne prisen får mye oppmerksomhet. Hvert år skrives det nyhetssak på nyhetssak om hvem årets Gullbarbie kan gå til. Men hvert år stopper dessverre debatten opp her. Da er hele poenget borte.

Alle de som har vært nominerte til Gullbarbie, er alle verdige «vinnere», men har det noe å si? Selv om Gullbarbie har ført til noen endringer, for eksempel at Stortinget har vedtatt at retusjert reklame må merkes, ser vi ikke de større endringene som er nødvendige for at barn og unge skal kunne slippe å bli utnyttet av reklame- og mediebransjen.

Reklamebransjen får det til å virke som om alle er enige i at du ikke ser bra nok ut. Det er altfor få som sier ifra om at det er løgn. Gjennom Gullbarbie sier Press ifra, men vi kan ikke gjøre det alene. Hvis vi skal fortsette å ansvarliggjøre bransjen én bedrift om gangen, må vi holde på til evig tid.

Lovverket må oppdateres

Vi trenger at lovverket oppdateres slik at det gjenspeiler utfordringene barn og unge står overfor i dag, som influensermarkedsføring og skjult reklame på sosiale medier. Vi trenger at politikerne følger opp lovverket slik at det får en konsekvens å bryte det.

Markedsføringsloven sier at «barn har et særlig vern mot markedsføring som spiller på sosial usikkerhet og dårlig selvtillit». Samtidig får reklame- og mediebransjen fortsette å utnytte barn og unges usikkerhet for å tjene penger.

Selv om jeg vil oppfordre barn og unge til å stemme på årets Gullbarbie, håper jeg også at politikerne vil la oss slippe å arrangere kampanjen i årene fremover. Vi krever at barn og unge blir tatt seriøst når vi snakker om kroppspress!

