Presset er stort nok fra før, Høyre

26.01.2023 19:00

Mer testing vil føre til mer press og stress, mener debattanten. Bildet viser Erna Solberg (H) da hun presenterte Høyres ungdomsskolereform i januar.

En bacheloroppgave på ungdomsskolen vil ikke motivere ungdommen.

Høyre har nylig lagt frem forslag til en ungdomsskolereform. Deres løsning på en allerede svært teoretisk skole er flere prøver og en lengre ungdomsskole, der alle elevene må skrive en bachelor for å bestå. Hvordan skal dette motvirke den fallende motivasjonen på ungdomsskolen?

Fakta Et utdrag fra Høyres ungdomsskolereform Et nasjonalt fraværsregister i grunnskolen og plikt til oppfølging fra dag én.

Skolene skal være pliktige til å gi intensivundervisning i lesing, skriving og regning til dem som sliter.

Gjøre forsøk på å flytte et år fra barneskolen over til ungdomsskolen.

Partiet foreslår også et obligatorisk yrkesfaglig valgfag på ungdomsskolen.

En «bacheloroppgave» som vil være en tverrfaglig obligatorisk oppgave. Vis mer

Det er bare et par år siden jeg selv gikk på ungdomsskolen. For meg var ungdomsskolen en plass der alle ble presset inn i det samme teoretiske regimet.

Lite valgfag og generelt lite valgfrihet gjorde at både jeg og flere av mine medelever ble utålmodige og mistrivdes. Selv for flere av elevene som var akademisk gode, så ble skolen kjedelig og veldig forutsigbar. Først da vi kom til videregående, fikk vi selv velge flere fag og retning.

Katastrofale konsekvenser

Høyre foreslår enda en form for å teste elevers kompetanse, nemlig en «bacheloroppgave» i 10. klasse. Skjønner ikke Høyre at mer testing fører til mer press og mer stress?

Om en slik bacheloroppgave fører til enda mer testing, kan det få katastrofale konsekvenser for elevers psykiske helse og få dem til å oppleve skolen som et sted der de føler enda mindre mestring enn før.

En fireårig ungdomsskole vil føre til at skolene i enda større grad blir akademiske arenaer der kun de mest skoleflinke kan føle mestring.

Som om ikke dette var nok, vil Erna Solberg og gjengen også innføre et fraværssystem på ungdomsskolen. Hensikten deres med å fange opp de som faller utenfor, er god.

Men hvis dette fraværssystemet blir et skritt mot en lignende ordning som fraværsgrensen på videregående skole, som både elever, lærere og leger er imot, så blir jeg svært bekymret.

Mer fokus på det sosiale

Enkelte i Høyre, blant andre Arina Aamir fra Oslo Høyre, mener at fokuset i store deler av ungdomsskolen er for mye på det sosiale og tilvenningen, og ikke på karakterer og det akademiske.

Ja, det stemmer nok at tilvenningen tar tid for mange, men faktisk så er det slik at også forskere sier at vi «må ha større fokus på å styrke de sosiale aspektene av skolelivet».

Senterpartiet ønsker en mer praktisk skole der skolen i større grad må imøtekomme elevenes behov, og ikke omvendt. Norske elever er flinke, men motivasjonen deres synker. Da mener vi i Senterpartiet at det ikke hjelper å gjøre ungdomsskolen enda mer akademisk, slik Høyre vil.

Tenk på eleven som kanskje stryker på den foreslåtte bacheloroppgaven. Tenk på den byrden som de må bære, og de negative tankene som løper løpsk i hodet til den enkelte elev. Jeg synes ikke det er riktig at vi skal la ungdomsskole elever oppleve slike byrder.

Presset er stort nok fra før, Høyre.

