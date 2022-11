Stopp hetsen mot AUF!

Mari Henrikke Haga 3. kandidat for MDG til fylkestinget, Agder

Cathinka Bergem Fylkesleder, Viken Grønn Ungdom

9 minutter siden

AUF-leder Astrid Hoem under åpningen av AUFs landsmøte i oktober.

Man skal kunne kritisere sitt eget parti uten å bli møtt med en vegg av hat.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her

Under NRKs TV-program Debatten 10. november deltok blant andre tidligere nestleder i Arbeiderpartiet Trond Giske og AUF-leder Astrid Hoem. I etterkant har store mengder hets, grove karakteristikker og trusler om seksuell vold blitt rettet mot Hoem, ifølge Dagsavisen. arrow-outward-link

Grunnen er at hun kritiserte partikultur og indre maktstrukturer i Arbeiderpartiet under sendingen. Det er fundamental viktig for demokratiet at man skal kunne kritisere sitt eget parti uten å bli møtt med en vegg av hat. Det er også spesielt viktig at unge har muligheten til å uttale seg kritisk mot etablerte maktstrukturer uten å bli møtt med hets.

Demokratisk problem

Vi vet at ungdomspolitikere, og spesielt unge kvinner, opplever enormt mye hets. Undersøkelser fra Amnesty arrow-outward-link viser at dette gjelder hele to av tre kvinnelige politikere og tre av fire kvinnelige rikspolitikere. Dette er et demokratisk problem.

Det er faktisk et så stort problem at alle ungdomspartiene fikk tilbud om hjelp fra PST under forrige valgkamp. Med dette bakteppet er det desto tristere å se hva Hoem møter etter å ha uttalt seg kritisk om Trond Giske.

Hets gjør det vanskeligere å være politiker. Én av tre lokalpolitikere reduserer ytringene sine som følge av hets, ifølge en undersøkelse arrow-outward-link fra 2021. Den viser også at én av fire lokalpolitikerne har vurdert å slutte i politikken av samme grunn. Tarjei Jensen Bech, fylkesordfører i Troms og Finnmark, tar ikke gjenvalg arrow-outward-link på grunn av det harde debattklimaet. Han var til stede på Utøya 22. juli, noe vi vet at øker risikoen for hets drastisk.

Vårt ansvar

Mengden hets gjør terskelen mye høyere for å delta i samfunnsdebatten og å ha politiske verv. Det kan i tillegg føre til at gruppene som opplever mest hets, ikke blir representert i det hele tatt, noe som vil gå hardt ut over demokratiet. Vi vet også at AUF er blitt særlig hardt rammet av hets.

Som demokratisk samfunn har vi alle et felles ansvar for å sørge for at sånne ting ikke skjer. Det er vårt felles ansvar å jobbe imot hatet, si ifra til de rundt oss hvis de oppfører seg ugreit, og ikke minst: undersøke våre egne fordommer.

