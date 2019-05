Armin Braimi og Tobias Svendsen fra Oslo FpU skriver i Aftenposten at «Arbeidernes dag, dagen hvor man sammen skal belyse arbeidslivspolitikk, har mistet sine røtter».

Dette viser en tydelig mangel på oversikt. 1. mai er arbeidernes dag.

Rundt om i hele Norge blir det arrangert tog og holdt appeller for å belyse problemene vi fortsatt har og møter på, i norsk arbeidsliv.

Halvparten av alle stillinger i kommunesektoren er deltidsstillinger, vi møter fortsatt på tilfeller av sosial dumping, og forskjellene øker.

Folk får ikke de trygge rammene de trenger for å stifte familie, som vår kjære statsminister ønsker.

Luen i hånden

Løsarbeidersamfunnet er på vei tilbake i Norge på grunn av en uetisk arbeidslivspolitikk. Konkurranseutsetting av statlige tjenester i Norge gjør arbeidsplasser utrygge.

Utlysning av vikarstillinger og bruk av bemanningsbyrå bekjemper organisering.

Forhandling mellom arbeidere og ledelse blir vanskeliggjort fordi folk ikke har sikre arbeidsplasser, slik at de ikke kan skape sterke fagforeninger.

Vi er på vei tilbake til den tiden folk i Norge ble stående med luen i hånden og måtte reise fra sted til sted for å tjene til livets opphold.

Men nestformennene i Oslo FPU og Oslo Øst FPU vil fjerne muligheten til å motkjempe dette fordi de ser politikk de ikke liker, som sniker seg inn.

Ikke bra for demokratiet

Jo Straube

At de borgerlige partiene blir utestengt fra arbeidernes dag, er ikke bra for demokratiet. Vi bør fremme samarbeid på arbeidernes dag. Fordi det er samarbeid og tillit som har ført til de gode forholdene vi har her i Norge.

Om de borgerlige partiene virkelig er seriøse om å bedre arbeiderrettigheter, bør de få være med i toget. Men da bør de føre en politikk som er bra for de mange arbeiderne, ikke for de få lederne på toppen.

En seriøs arbeidsmiljøpolitikk bør være med på å jevne ut forskjeller, ikke øke dem. Man kan ikke gi skattekutt til de aller rikeste i håp om at markedskreftene skaper flere arbeidsplasser.

Dette har høyreregjeringen gjort i seks år uten å dokumentere noe særlig annet enn økte samfunnsforskjeller. I vårt langstrakte land er det denne kampen som er i hovedfokus.

Anerkjenne kampene

Nestformennene i Oslo FpU og Oslo Øst FpU viser enten at de ikke har oversikt, eller at de vil motkjempe arbeidernes kamp.

Skal Frps ungdomsparti være «for folk flest», bør de skjønne at det ikke nytter å ignorere kampen som folk flest kjemper.

Skal de være med i 1. mai-togene bør de i det minste anerkjenne kampene som utspiller seg i landets mange kommuner.

