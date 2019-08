Da jeg så i butikkvinduet i dag tidlig, la jeg merke til et ukjent fjes på forsiden av nesten alle dagens aviser. Det var en gutt med grove ansiktsskader og et stakkarslig ansiktsuttrykk. Det tok meg noen sekunder, men så skjønte jeg hvem det var. Og jeg ble kvalm.

Ikke bare på grunn av det han er siktet for. Heller ikke på grunn av at terrorisme åpenbart er forferdelig. Nei, jeg ble kvalm fordi jeg så en som er siktet for drap og terror nærmest presentert som en kjendis. Navnet hans sto overalt.

Mohammed Rafiq, en 65 år gammel mann, stoppet gjerningsmannen fra å skyte et eneste menneske i moskeen, med livet som innsats. Rafiq burde hylles dag inn og dag ut. Det er hans fjes vi burde bli så godt kjent med, ikke den siktedes.

Vil ikke bli glemt

Privat

Når mediene bruker makten sin på feil måte, kan de på en uønsket måte hjelpe den terrorsiktede. Terrorister vil spre sitt budskap. De vil se sitt navn på alle aviser. De vil bli et fjes man aldri glemmer. Og vi kan ikke la dette skje.

Tidligere i år angrep en hvit mann en moské i New Zealand. Statsminister Jacinda Ardern sa i en tale noen dager etter: «You will never hear me say his name. He is a terrorist. He is a criminal. He is an extremist. But he will, when I speak, be nameless.»

Man vet, dessverre altfor godt, at terrorister får inspirasjon fra hverandre. Slik jeg ser det, er det ingen grunn til å vise frem en terrorsiktet på samme forside som vi viser frem VM-vinnere og politikere.

Kostant dilemma

Så klart finnes det en balanse; i et demokratisk samfunn skal man ikke gjemme noens identitet, men de trenger heller ikke å bli stilt i rampelyset i så stor grad.

Jeg skjønner at medier jobber med et konstant dilemma om hvor mye og hva slags informasjon de skal dele. Det er ikke alltid svart-hvitt, men i dette tilfelle tror jeg den eneste måten ikke å se det som svart-hvitt på, er å lukke øynene.

Noe er galt når de som er siktet for terror, blir kjente, mens helter blir, i mine øyne, for anonyme. Terrorister og terrorsiktede er ikke kjendiser, så kjære alle medier i Norge, IKKE gjør dem så kjente.

