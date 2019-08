Jeg heter Rahman Rezai og er 18 år. Jeg er yrkesfagelev og går på barne- og ungdomsarbeider VG2. Det jeg skriver i dette leserinnlegget, er 100 prosent mine egne meninger, og vær obs på at jeg er ikke en av disse «eliteelevene».

I et oppslag i Fædrelandsvennen i sommer sa nemlig fylkesordførerkandidat Steinar Bergstøl Andersen (Agder Frp) at han vil ha en egen spesialklasse for elever med høyt faglig potensial, også kjent som eliteklasse.

Jeg kunne ikke sagt meg mer enig. Dagens skole fungerer slik at de aller fleste går gjennom samme kvern, uavhengig om de får to eller seks i norsk, eller hvor gode de er i matte.

Dette fører til at de elevene med høyt potensial ikke får nok utfordringer i skolehverdagen og derfor ikke har god nok mulighet til å utvikle seg.

Frivillig tilbud

Privat

De som er svakest faglig, er ikke de eneste som trenger tilrettelegging. Alle elever lærer i eget tempo. Det blir lagt så mye vekt på at de som sliter faglig, skal få en rettferdig skolegang, at vi glemmer de andre som også trenger denne rettferdigheten.

Elever med høyt potensial burde få et frivillig tilbud om å starte i klasser der de kan omringes av andre elever som er like faglige sterke. Faglig sterke elever får dessverre ikke nok utfordringer i dagens skole, noe de trenger for å utvikle seg enda mer og nå sine ambisjoner.

Elever som defineres som svake, får ofte meget godt med tilrettelegging i skolen, for eksempel gjennom egne spesialgrupper med andre elever som sliter, og egne spesialpedagoger som er der for å hjelpe. Det at «eliteelever» får gå i «eliteklasser» gjør ikke disse elevene noe svakere faglig?

God forskjellsbehandling

De som sliter faglig, blir tatt ut i grupper for at de kan få lære i sitt eget tempo, så hvorfor ikke la de faglig sterke elevene få det samme tilbudet?

Barneskole-elever kan få undervisning i ungdomsskole-pensum.

Ungdomsskole-elever kan få undervisning i videregående skole-pensum.

Videregående-elever kan få undervisning på universitetsnivå.

Et greit, enkelt og ikke minst rettferdig skolesystem som dekker absolutt alles behov.

Min personlige mening er at en forskjellsbehandlende skole er det beste for elevene og for skolens ansatte. En skole der alle elever får gå med andre som ligger på samme nivå. De kan lære av hverandre og lære mye mer effektivt i undervisning. Alle elever skal ikke gjennom samme kvern, de skal gjennom hver sin kvern.

Debattanten er leder for Elevorganisasjonen i Vest-Agder. Innlegget uttrykker hans personlige mening og er ikke vedtatt politikk i organisasjonen.

