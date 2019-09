Da jeg var 15 år gammel, vandret jeg inn på Norges Kommunistiske Partis hovedkontor på Grünerløkka for første gang. I dag er jeg førstekandidat for NKP til kommunevalget i Oslo og en av de yngste førstekandidatene i Norge.

De fleste partier ville ikke valgt å sette en 20-åring som førstekandidat i Oslo. Men NKP er ikke som de fleste partier.

Har skjønt det

NKP har skjønt at de som burde ha mest å si for samfunnet, er de som har hele livet foran seg og ikke mesteparten av livet bak seg. Hvilke politiske valg som tas nå, har alt å si for min egen fremtid.

Min generasjon har ikke tiår med fast jobb og solide pensjonsordninger vi kan lene oss på hvis noe skulle gå galt.

Det er ingen i Norge som har større nytte av at det går bra med politikken, enn oss.

Norge blir ikke bedre

I løpet av min forholdsvis korte levetid har jeg opplevd at Norge er blitt et vanskeligere sted å bo. Ungdom søker hundretalls av jobber, men møter svar om at vi ikke har nødvendig kompetanse i de yrkene som burde være mest lavterskel, ofte får vi ikke svar i det hele tatt.

Uføre i Norge møter en stadig mer krevende hverdag. Det blir dyrere å bo i Norge, men folk tjener ikke mer for at det skal kunne gå opp. Norge blir ikke bedre og er ikke blitt bedre på lenge.

De færreste av dagens politiske partier kan vise til noen konkret politikk som kommer til å kunne snu denne utviklingen.

Jeg drømmer om revolusjon

Å få folk i jobb, gjøre slutt på klassesamfunnet og å skape et samfunn som har som mål å få folk opp istedenfor å presse dem ned. Ingen grad av sosialdemokrati med rot i kapitalisme har klart dette, og de blå partiene har ikke engang disse problemene tilstrekkelig på dagsordenen.

Politikk i Norge er blitt til et realityshow hvor millionærer og overutdannede bedrevitere kaster ballen frem og tilbake mens folk i Norge må ta til takke med at våre ressurser blir overgitt utenlandske selskaper, hardtarbeidende folk må betale mer og mer av lønnen sin i avgifter og de svakeste i samfunnet får ikke nok hjelp til å komme seg tilbake på beina igjen.

Jeg drømmer om en revolusjon i Norge for å gjøre slutt på kapitalismen og bytte den ut med sosialisme. En fredelig revolusjon av og med folket for å skape et nytt samfunn.

Norge er et lite, fredelig land med en tradisjon av samhold og velferd. I nyere tid er vi blitt styrtrike også. Om det er noe sted der kommunisme kan gjennomføres, så er det her.

Så lenge det finnes rike og fattige

NKP er et lite parti, og jeg kommer sannsynligvis ikke til å komme med i det nye bystyret.

Likevel står vi i NKP på og driver valgkamp for saken vår. Mangel på stemmer kommer ikke til å få oss til å slutte med å kjempe for det vi tror på. Siden 1923 har vi deltatt i alle Norges valg, og det kommer vi til å fortsette med i all fremtid.

Så lenge det finnes rike og fattige og samfunnet baserer seg mer på penger enn på folkene som bor her, kommer partier som vårt til å bestå. Vi skal ingen steder.

