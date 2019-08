Svar til Kristina Meek Stokke (17), leder i Vestre Aker Unge Høyre sitt innlegg «Regjeringen er en klimaforkjemper!».

Hvis Høyre skal «satse internasjonalt», bør de først overholde avtaler Norge allerede har inngått. Gjennom Parisavtalen har vi forpliktet oss til å kutte utslipp både nasjonalt og globalt.

Miljøpartiet er det eneste partiet i Norge som har og gjennomfører politikk som faktisk er i tråd med behovet for å begrense global oppvarming til 1,5 grader.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Hvorfor ikke gå foran som ledestjerne?

Høyre prioriterer ikke det ansvaret. De sier ofte at Norge har ledet en elbilrevolusjon globalt. Men når noen foreslår at radikale klimatiltak, har Norge plutselig veldig begrenset påvirkningskraft internasjonalt.

Hvis de ikke mener at vi kan gjøre en forskjell, hva er da vitsen med å inngå internasjonale avtaler? Hvis andre land faktisk blir inspirert av oss, hvorfor ikke da gå foran som den grønne ledestjernen Høyre mener vi er?

Det er ingenting «internasjonalt» ved å fortsette å satse på olje. I 2050 vil verden måtte bruke minst 75–80 prosent fossilfri energi om vi skal unngå de verste klimaendringene. Andelen kull, olje og gass må være så liten som mulig. Høyre bør ta en titt på hva verden faktisk trenger og vil etterspørre i fremtiden.

Vi må kutte drastisk

Norges forurensing er også verdens forurensing. Vi bidrar til den totale mengden karbon som slippes ut. Når Høyre snakker om «globale utslippskutt», er det jo nettopp å kutte i andre land vi snakker om. Da bør vi kutte drastisk i Norge også.

Å gjøre det som er rett, blir ikke mindre viktig når ingen andre gjør det. Heller det motsatte. At Kina, USA og Russland fortsatt lever i fossiltåken, er ingen unnskyldning for at Norge skal gjøre det. Vi kan påvirke verden, og vi skal gjøre det. Fordi det er det riktige å gjøre.

Verden skal være et godt sted å leve, også i fremtiden. Til det trenger verden modige politikere som tør å tenke nytt og skape nye løsninger – ikke mer oljeavhengighet.

