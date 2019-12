Årets julekalender i Aftenposten har tema «livsvisdom fra ungdommen». Dagens luke er skrevet av Stella Holter Lowery (16) fra Oslo.

Jeg står trippende bak sceneteppet mens lyden av musikerne som varmer opp, myldrer i bakgrunnen. Plutselig stiger sceneteppet sakte opp, og jeg står for første gang foran en fullsatt sal. Et øyeblikk jeg sent vil glemme, og som jeg aldri trodde ville forandre livet mitt.

Da jeg våren 2016 stilte opp på audition for Nationaltheatrets Reisen til Julestjernen, hadde jeg aldri forestilt meg at jeg skulle komme med.

Jeg lot min indre stemme veilede meg og meldte meg på audition bare som en idé om en fjern drøm.

Fakta: Årets julekalender i Aftenposten Hva vet vi egentlig om menneske rundt oss og hvilke liv de har levd? Når unge deltar i samfunnsdebatten, blir alderen deres altfor ofte brukt mot dem som en hersketeknikk i ulike kommentarfelter. I denne julekalenderen vil vi vise frem at visdom ikke nødvendigvis henger sammen med alder, og at vi alle har noe å lære av hverandre. Derfor deler 24 ungdommer med 24 forskjellige liv noe av sin livsvisdom hver dag frem til jul. Tilbakemeldinger på kalenderen kan sendes til Si ;D-ansvarlig Amalie Lereng på e-post amalie.lereng@aftenposten.no

Ble et bevis

Men jeg kom med. Og hver gang jeg sto på scenen, følte jeg at jeg var noe; at jeg var nyttig. Selv om jeg i denne produksjonen var et av mange barn, følte jeg at jeg hadde noe å si for en stor produksjon og for publikums opplevelse. Uansett om det forandret andres bilde av meg eller ei, så forandret det i det minste mitt eget.

I en sårbar ungdomstid hvor mye handler om å dømme seg selv, være usikker og slite med dårlig selvbilde, hjalp teateret meg og gjorde meg mer sikker på meg selv. For selv om man alltid hører at man god nok akkurat som man er, så lengtet jeg etter bevis. Gjennom teater og spesielt denne opplevelsen fikk jeg dette beviset.

Ikke bare ga Reisen til julestjernen meg evigvarende minner og venner, men det endret livet mitt for alltid. Den åpnet opp nye, spennende og utfordrende dører som jeg aldri trodde ville åpne seg for meg. Jeg valgte å tre inn i disse dørene, nettopp på grunn av all gleden og den gode energien teater og musikal ga meg.

Fakta: Tre kjappe med Stella om jul Det beste med desember: Julestemningen hos de rundt deg og hvor en du går. Det skaper så mye glede! Slik kommer jeg i julestemning: Lage julekaker med venner og familie og gjøre diverse andre juleaktiviteter, både ute og inne! Selvfølgelig også å høre på masse julemusikk. Beste julelåt: Det er så mange fine, men hvis jeg må velge én, må det nesten bli «Have yourself a merry little christmas» av Michael Bublé.

Mitt råd

Jeg meldte meg på flere kurs, dro på flere auditions og fikk delta i flere produksjoner. Og gleden var like stor hver gang. For uansett om man får rollen eller ikke, så åpner forsøket kanskje opp for andre muligheter. Som Thomas Edison sa: «Vår største svakhet ligger i å gi opp. Den sikreste måten er alltid å prøve en gang til.»

Erfaring, lærdom og glede får du uansett.

Den dag i dag angrer jeg ikke et sekund på at jeg kastet meg ut i det ukjente, for hvor ville jeg ha vært hvis det ikke var for det?

Alt nytt er skremmende, men jeg lærte at det handler om å overvinne frykten. Det var akkurat det som la grunnlaget for min ungdomstid og muligens noe som kan ligne på min fremtid. Derfor vil jeg råde deg til å ikke la frykten stoppe deg, men heller våge å gå den veien du vil, og følge din drøm.

Du skal ikke nødvendigvis ha en plan for hva du skal gjøre her i livet, men ta de mulighetene som kommer, og vær tilstede selv om du ikke vet hvor det vil føre deg.

Det er nettopp muligheten til å virkeliggjøre dine drømmer og ambisjoner som gjør livet spennende og lærerikt å leve.

