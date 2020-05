20. mai ble det kjent at Ap, Frp og Sp overkjører regjeringens kompetansereform, og at de vil «premiere» utdanningsinstitusjonene hvor studentene får «relevant arbeid etter endt studie».

Jeg er 21 år, er over halvveis i mitt bachelorløp i idéhistorie på Universitetet i Oslo, og jeg er en av de som eventuelt kan bli rammet av kravet til Ap, Frp og Sp.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Hva menes med relevant arbeid?

Jeg sier meg enig med rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen: Dette er direkte sjokkerende. For hvem skal vurdere om jeg får «relevant» arbeid etter endt studie? Og hvordan skal man i det hele tatt måle hva som er relevant arbeid og ikke?

Som idéhistoriestudent får jeg ofte spørsmålet: «Hva kan du egentlig bruke det til?». Da er jeg så heldig at jeg kan svare: «Så å si alt.» For idéhistorie, samt filosofi og statsvitenskap, kan brukes til utrolig mye. Alt fra politikk til å bli journalist, lærer eller forsker, men hva Ap, Frp og Sp mener med «relevant arbeid», er jeg usikker på.

Privat

Viktig for å forstå samfunnet

21. mai sa lederen av Stortingets utdanningskomité, Frps Roy Steffensen, til Aftenposten: «Jeg tror ikke mange har ropt etter filosofer de siste to månedene. Man har ropt etter helsearbeidere.»

Det har man gjort med god grunn, for helsearbeidere har vært og er helt essensielle for samfunnet. Både i og etter en krise. De er alltid viktige. Men det er også idéhistorikere, statsvitere og filosofer. For å forstå samfunnet før i og etter en krise, er det helt essensielt å ha oss i samfunnet.

Det er vi som analyserer, undersøker, avdekker og kan videreformidle kunnskap om samfunnet. Å utdanne flere fagarbeidere av alle slag er kjempeviktig, og vi trenger fagarbeidere i samfunnet, men dette bør ikke bli satt opp mot oss. For vi er også viktige for samfunnet.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.