Nynorsk er det mest unødvendige å bruke tid, krefter og ressursar på i skulen. Når skal politikarane ta ansvar og fjerne dette for godt, sånn at vi kan bruke tida på noko fornuftig?

Elevar som meg vil ikkje læra to ulike skriftspråk av språket vårt. Eg meiner at vi bør kunna velja kva vi vil læra. Difor kan ein gjera faget om til eit valfag, som dei mest interesserte kan ta.

Då har ikkje dei som synest det er viktig med sidemål nokre argument, og det viktigaste er at dei framleis kan læra det andre skriftspråket. Så kan vi andre bruke tida på andre språk som vi har meir nytte av seinare i livet – engelsk og andre framandspråk!

Fakta: Kva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i veka både på papir og nett – Målet er å løfte fram unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noko på hjartet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på korleis du skriv debattinnlegg? Her er noen tips på vegen.

Framandspråk er viktigare

Skulen prøver å likestille språka, men det er ikkje realiteten. Bokmålsbrukarar er desidert i fleirtal, og å tvinga dei til å læra nynorsk, noko som dei aldri kjem til å trenga eller bruka i dagleglivet, er ikkje nødvendig.

Det same gjeld nynorskbrukarar som ikkje ønsker bokmål. Vinn-vinn for alle partar!

Norske elevar er fem prosent dårlegare i engelsk enn svenskar, viser forsking. Det trur eg er fordi dei norske elevane må læra seg sidemål.

For å gjera at norske elevar blir betre i engelsk føreslår eg at vi gjer alle dei ubrukelege nynorsktimane om til engelsktimar, eller meir timar i framandspråk.

La oss sleppe tvang

Då kan vi bli betre i enten tysk, spansk eller fransk, som eg meiner er viktigare enn at vi skal kunna to skriftspråk av det same språket. Vi bruka berre ein av dei i dagleglivet.

Nok er nok, politikarar. La oss sleppe tvang! Sidemål bør ikkje tvingast på elevar. Du bør kunne velja det viss du vil. Som eit resultat meiner eg at elevar vil bli meir positive til norskfaget.

I tillegg får vi fleire timar på andre viktigare fag, som engelsk eller framandspråk, eller andre fag, som du faktisk kan få bruk for i kvardagen din.

