Et fast håndtrykk er bedre enn en knyttet neve

Eivind Nejad-Trondsen (15) Leder for Bjerke AUF.

Sian demonstrerte på Furuset senter i Oslo lørdag 15. august. Motdemonstranter forøkte å overdøve markeringen. Fredrik Hagen / NTB scanpix

Hvordan kan vi forvente respekt når vi ikke viser det selv?

De siste årene har vi sett at bruken av vold på antirasistiske arrangementer har økt. Dette kjente jeg selv på kroppen på Furuset 15. august da Sian hadde stand. Jeg er på ingen måte enig denne organisasjonen, men jeg blir oppgitt og sur når jeg ser hvordan vi svarer dem vi er uenige med.

Vi må fikse debatten

Vi er utrolig heldige som har en grunnlov som gir oss retten til ytringsfrihet. Dette er en rett som lar oss kritisere religioner og ideer vi er uenige med. Og det må vi være takknemlige for.

Jeg er åpen for kritikk mot islam på lik linje med andre religioner, men Sian bidrar ikke til en god debatt eller åpen dialog med sine motstandere, istedenfor utøver de handlinger som provoserer mer enn å kritisere.

Hvis vi skal kunne ha en åpen debatt der vi kan kritisere hverandres livssyn, er det viktig å gå frem med respekt. Selv om jeg er imot mange religioner og ideologier, er det viktig å skille mellom religionen og de troende, og det er her Sian gjør feil. Vi kan ikke nå ut til dem vi er uenige mot med skjellsord.

Vold løser ingenting

På samme måte som Sian ødelegger for en sunn debatt med provokasjoner, heller vi bare bensin på bålet ved å svare med vold. Jeg blir skuffet når jeg ser mine medborgere bruke slag og vold mot Sian, istedenfor å møte dem med ord og håndtrykk.

Hvordan kan vi forvente respekt når vi ikke viser det selv? Hvis vold er det beste svaret vårt på deres provokasjoner, er vi ikke bedre enn dem. Slike handlinger er i deres øyne ikke mer enn en bekreftelse på fordommene deres.

Eivind Nejad-Trondsen (15), leder Bjerke AUF. Privat

Det beste for å bevise at de tar feil er å invitere dem til menighetene og moskeene våre. Når vi åpner opp for dialog med rasistene og inviterer dem inn i samfunnet vårt, viser vi at ideene deres ikke er mer enn vrangforestillinger.

Et fast håndtrykk er sterkere enn en knyttet neve.

Hvis du er imot Sian, er det beste du kan gjøre å stå imot provokasjonene. Spar uenighetene til debatten!

