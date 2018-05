Søkelyset er igjen rettet mot ungdommene i bydel Stovner og den siste tids hendelser i bydelen. Det skrives om den økende problematikken rundt ungdomsgjengene som tilsynelatende skaper et dystert samfunn med svenske tilstander.

Meningene blir ytret av folk som aldri har satt sine føtter i bydelene i Oslo Øst og Sør.

De bor jo ikke her. De tilbringer ikke dagene sine i bydelen. Har de grunnlag for å ytre seg? Jeg bor her. I bydel Stovner. På Vestli.

Det provoserer meg at mennesker uten noen form for tilhørighet til bydelen makter å ytre seg på vegne av oss boende om hva de mener faktisk skjer i området.

Det er jeg som har bodd her i 16 av mine snart 18 år. For å si det enkelt har jeg aldri opplevd eller vært vitne til noe skremmende i alle disse årene.

Groruddalen er ikke et krigsområde

Det var interessant at toppolitikere i Frp valgte å ta turen til bydelen for å se «Groruddalen med egne øyne». Groruddalen ligger faktisk i Norge.

Uttalelsen får hele situasjonen til å virke som om Groruddalen er et krigsområde: med daglige bilbranner, ran, knivstikkinger, skyting og annet bråk. Men slik er det faktisk ikke. Vi er ikke i nærheten av svenske tilstander!

Før du tenker at alt er rosenrødt her: Det er viktig ikke å skjule og se bort ifra problemene.

De hendelsene som har funnet sted både på Vestli og Holmlia, er alvorlige episoder, og det må så absolutt settes inn tiltak. Ja, det har vært skyting og bråk i området. Likevel må man ikke legge skylden på alle andre.

Statsminister Erna Solberg (H) besøkte torsdag Stovner og mente også at blant annet levekår og fattigdom er to av årsakene til den negative utviklingen vi nå er vitne til. Dette er Regjeringens ansvarsområde.

Innvandring er ikke problemet

Justisministeren Tor Mikkel Wara (Frp) mener at de har løsningen på problemet. Integreringen feiler, så innvandringen må stoppes! I hvert fall inntil vi finner en løsning på problematikken i dette området.

Men ungdommen er vel den andre eller tredje generasjonen etter sine foreldre som bosatte seg i landet. Det vil si at innvandring eller integrering absolutt ikke er problemet!

Som Solberg selv nevner, ligger mange av utfordringene i levekår og fattigdom. Kanskje det er på tide å innse nettopp det og reversere den regjerende politikken?

Utfordringene er der. Det er det ingen tvil om, men det betyr likevel ikke at det er svenske tilstander i bildet. Jeg forbinder slike tilstander som daglige dramatiske hendelser, bydeler med såkalte «no-go-soner» for politiet og ungdom som herjer rundt.

Fokuset må ligge på problemløsning, ikke angripe ungdommen som allerede føler seg misforstått og truet.

Det er positivt at bydelen nå åpner to nye ungdomsklubber. Nå er det over seks år siden bydelens tidligere The Planet ble lagt ned. Klubbene kan være forebyggende arenaer.

Her har man virkelig en sjanse for å forstå og skjønne ungdommene som ikke finner sin tilhørighet i miljøet rundt dem. Dette er lavterskelarenaer som kan skape tryggheten og grunnlaget for videre tiltak.

Naboer som bryr seg

Både Stovner og Vestli er trygge områder. Naboer som deltar på foreldremøter og faktisk bryr seg om barna sine. De vil, i likhet med alle andre, det beste for dem! Alle her er naboer.

Vi deltar i dugnader, debatter og inviterer hverandre på kaffe, uansett hvor dårlig eller god man er i språket.

Dette er ikke nødvendigvis en del av kulturen til enkelte av våre naboer, men det er noe jeg vil kalle god integrering! Mange hevder at foreldre med lite forståelse av kultur og lav sosial deltagelse er årsaken til problematikken som vi nå ser. Vi har det faktisk helt fint.

Ja, vi har utfordringer, men ikke i nærheten av såkalte svenske tilstander. Vi føler oss absolutt ikke truet eller redde når vi går til skolen, T-banen eller bare til det lokale kjøpesenteret.

Det er et område med aktive barn og unge som deltar på fritidsaktiviteter etter skolen eller leker ute. Ja, akkurat som alle andre steder i Oslo. Bydel Stovner skiller seg ikke nevneverdig ut!

