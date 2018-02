– Jeg gleder meg veldig. Det er alltid sunt å være kritisk til politikken man fører, noe partiene er for dårlige på i dag, sier leder Agnes Nærland Viljugrein (21).

Hun er nylig avgått leder av Oslo AUF og én av Aftenpostens fem nye spaltister. Hver tirsdag skal de rullere på å kritisere eget voksenparti og egen fløy.

Konseptet i seg selv er ikke noe nytt. Helt siden 2013 har voksenpolitikere kritisert sine egne i den ukentlige Aftenposten-spalten Internrevisjonen. I dag er det Andreas Halse som kritiserer venstresiden, mens Anne Siri Koksrud Bekkelund kritiserer de borgerlige.

Med ungdomsversjonen er Aftenpostens mål å løfte frem generasjonsperspektivet.

Her kan du bli bedre kjent med de nye spaltistene:

– KrF er ofte litt for utydelige

Navn: Simen Bondevik (17), Kristelig Folkepartis Ungdom

Hvem: Leder i Akershus KrFU. Leste alle partiprogrammene og bestemte seg for parti som ni-åring, men pga. aldergrense fikk han ikke meldt seg inn før han fylte 13. Barnebarn av tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik, men ikke nødvendigvis enig med ham i alt.

Hvordan blir det å kritisere sine egne?

– Veldig spennende. Vi er lært opp til å skryte av oss selv og kritisere andre, og dette er det motsatte. Jeg tror spalten kan bli viktig for ungdomsperspektivet i politikken, som ofte blir glemt.

På hvilke områder har KrF ekstra mye å gå på?

– Partiet er ofte litt for utydelig i mange saker, kanskje blant annet på grunn av to «fløyer». Da lander vi fort på mellomløsninger som ingen egentlig er fornøyd med. Jeg vil også trekke frem bærekraftig økonomisk politikk. Vi bruker for mye penger i alternative budsjetter. Vi har også mye å gå på angående tydelig kommunikasjon av miljøpolitikk.

– Partiene for dårlige på kritikk

Navn: Agnes Nærland Viljugrein (21), Arbeidernes Ungdomsfylking

Hvem: Nylig avgått leder i Oslo AUF, folkevalgt for Arbeiderpartiet i bydel Gamle Oslo og vara i bystyret. Aktiv Si ;D-skribent gjennom flere år. Var innom Sosialistisk Ungdom før valget falt på AUF i 2012.

Hvordan blir det å kritisere sine egne?

– Jeg gleder meg. Det er sunt alltid å være kritisk til politikken man fører, noe partiene er for dårlige på i dag.

På hvilke områder har Ap ekstra mye å gå på?

– Vi kan bli bedre på alle områder, men jeg kommer til å være opptatt av arbeidsliv og klima. Min generasjon kommer til å møte et helt annet arbeidsliv enn i dag. Da kan vi ikke være imot nye løsninger bare fordi vi det utfordrer det organiserte arbeidslivet, vi må jobbe for organisering i nye former også. Jeg tror også vi i klimabevegelsen har noe å lære av å inkludere dem som jobber i og rundt oljebransen, og snakke om løsninger sammen.

– Det er en grunn til at vi har politikere, ikke roboter

Navn: Preben Dimmen (19), Unge Høyre

Hvem: Leder i Ålesund Unge Høyre. Tidligere formann i Ålesund og omegn FpU. Var tidligere ideologisk plassert på venstresiden.

Hvordan blir det å kritisere sine egne?

– Man må leke litt med ilden, for det er gjennom flammene at man skaper opplysning. Samtidig som at vi skal sørge for en viss orden i partiet, slik at stabil styring tillates, er det en selvfølge at partimedlemmer kritiserer sitt eget parti og dets politikk. Hvis ikke kan politikere like gjerne automatiseres og f.eks. byttes ut med dresskledde roboter som høytoppleser partiprogrammene sine og snakker over hverandre.

– På hvilke områder har Høyre ekstra mye å gå på?

– Ingen er feilfri. Det viser i hvert fall den siste tiden oss. Hvilke områder jeg mener bør revideres, blir å finne ut i spalten vår. Så det er jo bare å følge med!

– SV kan bli mer troverdige

Navn: Haakon Gunleiksrud (21), Sosialistisk Ungdom

Hvem: Leder for Sosialistisk Ungdom i Trondheim. Var innom både Unge Høyre og AUF før valget falt på SU - særlig på grunn av Lofoten, Vesterålen og Senja. Aktiv Si ;D-skribent.

Hvordan blir det å kritisere sine egne?

– Det er ikke en lett oppgave, men jeg gleder meg til utfordringen. Jeg synes at alle partier trenger å revidere seg selv og være åpen for kritikk innenfra. SV er nå i opposisjon og må bruke muligheten til å utvikle en enda bedre politikk.

På hvilke områder har SV ekstra mye å gå på?

– De har en del å jobbe med for å bli mer troverdige. Løsningene virker ofte attraktive, men mister troverdighet når styringspartiet Ap ikke støtter det. SV må stå på sitt og ikke sige for langt verken til høyre eller venstre - og vise at løsningene til SV fungerer.

– Kan bli mer liberale

Navn: Ola Berg Edseth (19), Fremskrittspartiets Ungdom

Hvem: Formann i Oslo Vest FpU, tidligere organisatorisk nestleder i Oslo FpU. Vurderte å melde seg inn i Unge Venstre, men valget falt på FpU fordi de ønsket strengere straffer av kriminelle. Aktiv Si ;D-skribent.

Hvordan blir det å kritisere sine egne?

– Spennende. Jeg leser Internrevisjonen og syns det er en stor ære å lage ungdomsversjonen.

På hvilke områder har Frp ekstra mye å gå på?

– Jeg og FpU er mer liberale. Særlig på den økonomiske delen har Frp mye å gå på. Det gjelder å redusere skattene, de offentlige utgiftene og få til en raskere omstilling av norsk økonomi.

